O transporcie, spedycji i logistyce, czyli branży znanej jako TSL, eksperci od gospodarki mówią, że to fundament współczesnej gospodarki. Transport to fizyczne przemieszczanie towarów z jednego miejsca do drugiego różnymi środkami, takimi jak samochody ciężarowe, pociągi, statki czy samoloty. Spedycja koncentruje się na organizacji przewozów, która obejmuje planowanie tras, zarządzanie dokumentacją, obsługę formalności celnych i zapewnienie zgodności z regulacjami prawnymi. Logistyka z kolei to kompleksowe zarządzanie całym łańcuchem dostaw, w tym magazynowaniem, dystrybucją, pakowaniem oraz przepływem informacji, które pozwalają na sprawne i efektywne działanie systemu dostaw. Krótko mówiąc firmy TSL odpowiadają za transport i dystrybucję towarów w skali globalnej.

Niewątpliwie w dzisiejszych czasach – dobie globalizacji, cyfryzacji i coraz bardziej rosnącego znaczenia e-commerce, ten właśnie sektor odgrywa ogromną rolę, by ów łańcuch dostaw funkcjonował sprawnie, a towary były dostarczane szybko i niezawodnie na skalę lokalną, krajową czy międzynarodową.

To oczywiste, że współczesny handel, produkcja czy usługi nie mogłyby funkcjonować bez sprawnie działających przedsiębiorstw transportowych i logistycznych. Zwłaszcza w okresach wzmożonej aktywności, który właśnie przed nami – mowa o przedświątecznym szczycie e-commerce, kiedy to firmy TSL – by sprostać wymaganiom rynku – zmuszone są działać na najwyższych obrotach. Wtedy najbardziej liczą się szybkie i precyzyjne dostawy. Sukces w branży osiągają firmy, które to spełniają i doskonale zdają sobie sprawę z tego, że każde opóźnienie może skutkować stratami finansowymi, a także – co gorsza – utratą zaufania klientów. Nie można zapominać i o tym, że wymagania klientów rosną, że zaostrzają się regulacje środowiskowe, a każdy przedsiębiorca myśli o konieczności optymalizacji kosztów. Stąd też firmy z sektora TSL są wręcz zmuszone do tego, by wprowadzać innowacje, a także żeby poszukiwać takich narzędzi, które usprawnią ich codzienną działalność.

Odpowiedzią na te potrzeby jest Circle K - jako globalny lider w dostarczaniu paliw oraz usług dodatkowych, oferuje kompleksowe rozwiązania, które wspierają firmy transportowe, spedycyjne i logistyczne. Głównym elementem tej oferty są karty flotowe. Ułatwiają zarządzanie flotą, ale również przynoszą konkretne oszczędności, no i – co niebagatelne – poprawiają komfort pracy zarówno managerów floty, jak i kierowców.

Karty flotowe Circle K – nowoczesne narzędzie dla firm transportowych

Karty flotowe Circle K zostały stworzone z myślą o przedsiębiorstwach różnej wielkości; oferują rozwiązania dostosowane do ich specyficznych potrzeb. Mowa o Easy Card, Pro Card i Routex. Są to narzędzia, które wspierają firmy w codziennej działalności, ułatwiają zarządzanie flotą, kontrolę kosztów i poprawę efektywności.

Zaczynając od Easy Card – to karta skierowana do mikroprzedsiębiorstw i małych firm, które cenią sobie prostotę i brak zbędnych formalności. Karta umożliwia przedpłatę, eliminując tym samym konieczność noszenia gotówki przez kierowców. Natychmiastowe oszczędności przynoszą rabaty na paliwo, wynoszące nawet 20 groszy na litr. Do tego zbiorcza faktura, która obejmuje wszystkie transakcje bardzo upraszcza księgowe procesy.

Pro Card z kolei to propozycja dla średnich i dużych przedsiębiorstw, które potrzebują bardziej zaawansowanych narzędzi do zarządzania flotą. Funkcje takie jak możliwość ustalania indywidualnych limitów wydatków dla kierowców oraz pełny wgląd w każdą transakcję w czasie rzeczywistym pozwalają na precyzyjną kontrolę kosztów i optymalizację wydatków. Dodatkowym atutem jest odroczony termin płatności, który zwiększa płynność finansową firmy.

W ofercie jest też Routex – to karta skierowana do firm operujących na rynkach międzynarodowych. Dzięki Routex kierowcy mogą korzystać z szerokiej sieci stacji paliw w Europie oraz regulować opłaty za przejazdy drogowe. To rozwiązanie eliminuje potrzebę posiadania gotówki w trasie i niewątpliwie upraszcza zarządzanie flotą podczas długich podróży międzynarodowych.

AdBlue: niezbędny element nowoczesnego transportu

AdBlue to specjalny roztwór wodnego mocznika, który jest używany w nowoczesnych pojazdach z silnikami Diesla wyposażonymi w systemy selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). Zadaniem AdBlue jest ograniczenie emisji tlenków azotu (NOx), które są jednym z głównych zanieczyszczeń generowanych przez transport drogowy. W systemach SCR AdBlue jest wtryskiwane do układu wydechowego pojazdu, gdzie w wyniku reakcji chemicznych szkodliwe tlenki azotu są zamieniane na nieszkodliwy azot i parę wodną. Dzięki temu pojazdy spełniają rygorystyczne normy emisji spalin Euro IV, V i VI, które obowiązują na terenie Unii Europejskiej.

Istotną będzie tu informacja, że Circle K zapewnia dostęp do AdBlue na swoich stacjach paliw, umożliwiając kierowcom uzupełnienie tego środka w sposób szybki i wygodny. Kierowców ucieszy z pewnością wiadomość, że użytkownicy kart flotowych Circle K dodatkowo mogą korzystać z rabatów na zakup AdBlue, co pozwoli im na dodatkowe obniżenie kosztów operacyjnych.

Korzyści dla przedsiębiorców i kierowców

Dla właścicieli firm z branży TSL karty flotowe Circle K są narzędziem, które przynosi wymierne korzyści finansowe i organizacyjne. Możliwość monitorowania każdej transakcji, dostęp do szczegółowych raportów i analiz oraz uproszczenie procesów księgowych dzięki zbiorczym fakturom pozwalają na lepsze zarządzanie budżetem. Rabaty na paliwo, AdBlue, usługi myjni oraz produkty samochodowe przyczyniają się do znacznego obniżenia kosztów operacyjnych – w dłuższej perspektywie te czynniki wzmacniają konkurencyjność firmy.

Dla kierowców karty flotowe to przede wszystkim wygoda i oszczędność czasu. Szeroka sieć stacji Circle K umożliwia łatwy dostęp do paliwa i do usług, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Rabaty na kawę i produkty gastronomiczne zwiększają komfort ich pracy, a program lojalnościowy Circle K EXTRA nagradza za regularne zakupy paliwa – to sprawia, że codzienna praca staje się bardziej opłacalna.

Transport w przedświątecznym szczycie e-commerce

Nadchodzi okres przedświąteczny, a dla firm z branży TSL jest to czas, kiedy muszą działać z maksymalną wydajnością. Wzmożony ruch w handlu online, presja na szybkie dostawy i konieczność zarządzania zwiększonymi obrotami – wszystko to powoduje potrzebę niezwykle sprawnego zarządzania flotą. Karty flotowe Circle K, dzięki swojej wszechstronności i zaawansowanym funkcjom, pomagają firmom sprostać tym wyzwaniom. Zapewniają ciągłość dostaw, kontrolę kosztów i efektywność operacyjną. Ich wybór to inwestycja w przyszłość firmy, bo pozwala budować przewagę konkurencyjną, a także skutecznie odpowiadać na wyzwania współczesnego rynku.

Circle K: globalny lider z lokalnym wsparciem

Circle K to marka, która od lat wspiera przedsiębiorstwa z sektora TSL, oferując rozwiązania praktyczne, dopasowane do ich potrzeb. Firma obecna jest na polskim rynku od 1992 roku – to wówczas, jeszcze pod nazwą Statoil - otworzyła swój oddział w Polsce. Następnie w 1993 roku w Zakroczymiu (na trasie Warszawa-Gdańsk) została otwarta pierwsza stację paliw pod tym szyldem. Była to też pierwsza stacja paliw zagranicznego koncernu, którą otwarto w Polsce. Co ciekawe, stacje Statoil były też pierwszymi stacjami w Polsce, na których można było zjeść Hot Doga – tym samym wyznaczając pewne standardy, bo dzisiaj ta ciepła przekąska dostępna jest na większości stacji paliw. Po raz pierwszy wprowadzona została w 1997 roku, wzorowano się na ofercie dostępnej na stacjach Statoil w krajach skandynawskich. Hot dogi na początku były dostępne na dwóch stacjach w Poznaniu, a następnie w Warszawie. Po entuzjastycznym przyjęciu, oferta została rozszerzona na całą sieć. Po czym oferta usług dostępnych w ramach stacji rozszerzyła się również o inne elementy, choćby takie jak samoobsługowe ekspresy do kawy, świeżo wypiekane pieczywo i wiele innych.

Obecnie Circle K jest częścią kanadyjskiego koncernu Alimentation Couche-Tard, który działa w 29 krajach i zarządza niemal 17 tysiącami stacji paliw na całym świecie. Po zakupie firmy Statoil Fuel & Retail w 2012 r. otrzymała prawo używania nazwy Statoil jedynie przez określony czas. Niedługo później podjęto decyzję o tym, że Circle K, jako największa i najmocniejsza marka w portfelu Grupy, stanie się globalną marką detaliczną sieci obecnej w ponad 20 krajach. Zmiana marki nie miała żadnego wpływu na ofertę produktową sieci. Nadal oferowane są tej samej wysokiej jakości paliwa, dobra kawa, a także kultowe Hot Dogi.

W 2023 roku Circle K wzmocniło swoją pozycję na rynku europejskim, przejmując 2 200 stacji Total Energies w Niemczech, Belgii, Holandii i Luksemburgu. Dzięki temu przedsiębiorcy korzystający z usług Circle K mają dostęp do ponad 20 tysięcy stacji paliw w 32 krajach, z czego 6 tysięcy stacji jest specjalnie przystosowanych do obsługi pojazdów ciężarowych i autokarów.

Aktualnie – jeśli chodzi o Polskę, koncern zarządza siecią blisko 400 stacji paliw w kraju. Oferuje paliwo wysokiej jakości oraz szeroką gamę usług dodatkowych, takich jak umycie samochodu w myjni automatycznej, artykuły samochodowe, produkty spożywcze i gastronomiczne. Ale przede wszystkim Circle K oferuje rozwiązania, które wspierają firmy na każdym etapie ich działalności, pomagając im osiągać sukcesy i budować trwałe relacje z klientami.

