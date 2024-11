Francja mniej atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych

Powody spadku

Szefowie firm, pytani o powody pogorszenia się ich planów, wymieniali przede wszystkim niepewność polityczną po rozwiązaniu parlamentu. Dla 61 proc. ankietowanych to był najważniejszy czynnik. A wewnętrzne podziały w rządzącej koalicji utrzymują tę niepewność.

Drugim czynnikiem jest opodatkowanie firm. Po latach stałego zmniejszania podatku od kapitału teraz nie wiadomo, czego można spodziewać się po rządzie w tym zakresie. Rząd Barniera obiecał o 60 mld euro zmniejszyć wydatki z budżetu, z tej sumy ok. 20 mld ma pochodzić z podwyższenia podatków.

Trzecim czynnikiem, wymienionym przez 37 proc. ankietowanych, jest pogarszający się stan finansów publicznych.

Kto jest najbardziej zaniepokojony

Najbardziej dotyczy to małych i średnich firm – jak wynika z odpowiedzi 55 proc. szefów, oraz największych – tak odpowiedziało 50 proc. ankietowanych. Podmioty pośredniej wielkości (ETI), zatrudniające od 250 do 2999 pracowników i osiągające obroty do 1,5 mld euro rocznie – są bardziej skłonne wierzyć w zdolność Francji przyciągania inwestycji zagranicznych. Tak uważa 42 proc. ich szefów.

Jeśli chodzi o sektory gospodarki, to największe obawy mają firmy przemysłowe, które odczuły wzrost cen energii i trudności w zaopatrzeniu – obawy dotyczą 53 proc. respondentów. Pierwsze objawy już widać. Grupa oponiarska Michelin zapowiedziała zamknięcie 2 fabryk we Francji na 15, jakimi dysponuje w kraju. Z kolei w październiku liczba firm, które zbankrutowały w ostatnich 12 miesiącach, doszła do rekordowych 64 650 – podał Bank Francji.