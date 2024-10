Czytaj więcej Biznes Brakuje odwagi na zbrojeniówkę, czyli politycy umywają ręce Choć od wyborów minął rok, to w rządzie Donalda Tuska wciąż nie widać chętnego, który zająłby się rozwojem przemysłowego zaplecza armii.

F-16. Ile zapłacimy za modernizację?

Amerykańska DSCA podała, że w maksymalnym wariancie zapłacimy 7,3 mld dolarów, czyli przy obecnym kursie dolara to ok. 30 mld zł. Kwota wydaje się bardzo wysoka. Dla porównania: zakup 48 nowych samolotów F-16 w tej wersji kosztuje mniej niż 4 mld dolarów. Dlatego wydaje się, że w trakcie negocjacji, które w najbliższych miesiącach będą prowadzić z amerykańską administracją przedstawiciele Agencji Uzbrojenia, ta kwota znacznie się zmniejszy. Np. gdy kupowaliśmy system do obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej Patriot ostateczna cena była o kilkadziesiąt proc. niższa, niż ta maksymalna podawana wcześniej przez DSCA.

By móc ocenić, ile faktycznie zapłacimy, warto zerknąć na porównywalną modernizację, którą zakontraktowali nasi sojusznicy w ostatnich latach. W 2017 r. Grecja zawarła umowę na modernizację 84 samolotów F-16 Block 52+ (takie służą w polskich Siłach Powietrznych) do standardu F-16 Viper za ok. 1,5 mld dolarów. Czyli było to nieco ponad 6 mld zł za prawie dwa razy większą liczbę samolotów. Nawet biorąc pod uwagę wysoką inflację w ostatnich latach oraz wzrost cen uzbrojenia spowodowany wojnami w Ukrainie i Izraelu, kwota którą prawdopodobnie zapłacimy nie powinna przekraczać 10 mld zł. Oczywiście jeśli przedstawiciele resortu obrony będą twardo negocjować.

Polskie F-35 przylecą wkrótce

Modernizacja polskich F-16 będzie prowadzona partiami (podobnie jak było z dostawami) i zapewne zajmie kilka lat. Ale warto pamiętać, że od 2026 r. rozpoczną się dostawy 32 samolotów piątej generacji F-35. Ten proces ma się zakończyć w 2030 r. Umowę na te statki powietrzne podpisaliśmy w 2020 r. i w sumie zapłacimy 4,6 mld dolarów. To także jest przesłanka, która pokazuje, że finalna cena za MLU naszych samolotów F-16 powinna być znacznie mniejsza niż deklarowane 7,3 mld dolarów.

Choć dostawy samolotów F-35 dopiero się zaczną, to już teraz trwa intensywny proces szkolenia zarówno pilotów jak i obsługi naziemnej, a np. w bazie lotniczej w Świdwinie, gdzie będzie stacjonować jedna z dwóch eskadr, już toczą się prace budowlane m.in. przy remoncie nawierzchni pasów startowych.

Co dalej? Plany Wojska Polskiego przewidują, że w najbliższych latach powinniśmy kupić jeszcze dwie eskadry (32 sztuki) wielozadaniowych samolotów bojowych. Biorąc pod uwagę, że w służbie mamy już samoloty F-16, a zaraz dojdą do tego samoloty F-35, to najbardziej prawdopodobny wydaje się kierunek amerykański, czyli zakup samolotów F-15, F-16 albo F-35. Z tym, że z tej trójki zakup nowych samolotów F-16 wydaje się obecnie najmniej prawdopodobny, ponieważ cena jego zakupu jest niewiele (ok. 20 proc.) niższa niż cena zakupu nowego F-35. Ale warto pamiętać, że już cena godziny lotu F-35 to prawie 50 tys. dolarów i jest to dwa razy więcej niż cena lotu najnowszej wersji samolotu F-16 Viper.