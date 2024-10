Miliarderka Melinda French Gates uruchamia nowy fundusz. Tylko dla kobiet

Miliarderka-filantropka uruchomiła „Action for Women’s Health”, fundusz za pośrednictwem swojej organizacji Pivotal Ventures. Na stronie internetowej organizacji napisano, że „zdrowie kobiet było niedofinansowane, pomijane i źle rozumiane” oraz że nierówności zdrowotne między mężczyznami i kobietami „nie tylko wpływają na codzienne życie kobiet, ale mogą również zaszkodzić ich przyszłości”. „Oczywiste jest, że musimy lepiej radzić sobie z barierami dla zdrowia kobiet. Dobra wiadomość jest taka, że na całym świecie jest tak wiele organizacji, które właśnie to robią. Chcemy się upewnić, że otrzymają uwagę i finansowanie, na jakie zasługują”.

Czytaj więcej Biznes Melinda Gates odchodzi z fundacji i zabiera ze sobą miliardy dolarów Melinda French Gates, która wraz z byłym mężem stoi na czele Fundacji Billa i Melindy Gates, poinformowała, że 7 czerwca zrezygnuje z tej funkcji, by skoncentrować się na własnęj filantropii na rzecz kobiet.

French Gates powiedziała, że po decyzji Sądu Najwyższego USA z 2022 r. w sprawie Dobbs, która pozwoliła poszczególnym stanom decydować o prawach do aborcji, filantropka poczuła się zmuszona zaoferować Amerykanom wsparcie finansowe na rzecz ich wolności reprodukcyjnych – przypomina CNN. „Chociaż od dawna skupiałam się na poprawie dostępu do środków antykoncepcyjnych za granicą, w erze po Dobbs, teraz czuję się zmuszona wesprzeć prawa reprodukcyjne tutaj, w kraju” — powiedziała French Gates w majowym artykule w New York Times. „Przez zbyt długi czas brak pieniędzy zmuszał organizacje walczące o prawa kobiet do defensywnej postawy, podczas gdy wrogowie postępu grali w ataku. Chcę pomóc wyrównać szanse”.

Melinda French Gates wsparła Kamalę Harris w wyborach prezydenckich

Miliarderka powtórzyła to w wywiadzie dla Bloomberga. „Widzimy niszczycielskie skutki” uchylenia sprawy Roe v. Wade, przełomowej sprawy z 1973 r. dotyczącej praw do aborcji, powiedziała French Gates agencji. „Chciałabym, aby Stany Zjednoczone nigdy, przenigdy nie cofnęły prawa — ani żaden inny kraj — związanego ze zdrowiem kobiet” - dodała.