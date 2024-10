Ogromne straty rosyjskich koncernów państwowych przez wojnę Putina

Moskiewskie Metro jedzie na stratach

Na piątym miejscu w rankingu Forbesa znajduje się inna powiązane z państwem firma - VK, która w 2023 roku wykazała stratę netto na poziomie 34,3 mld rubli (1,4 mld zł). To propagandowa tuba Kremla założona przez Gazprom.

Czytaj więcej Gaz Gazprom może stracić Chiny. Groźny konkurent po sąsiedzku Kazachstan prowadzi rozmowy z Chinami w sprawie budowy drugiego rurociągu w celu zwiększenia dostaw swojego gazu do Państwa Środka. To duże zagrożenie dla rosyjskich interesów.

Spółka, w której 45 proc. udziałów posiada objęty sankcjami Sogaz (największy ubezpieczyciel Rosji należący do Gazpromu), a 45 proc. Gazprom-Media Holding, powiększyła stratę ze względu na zwiększone koszty osobowe (+44 proc.), wynagrodzenia dla partnerów i treści medialne (+70 proc.) oraz wydatki na marketing (+ 76 proc.). Jak zauważa Forbes, firmie może pomóc jedynie całkowite zablokowanie YouTube w Rosji.

Na dużym minusie jedzie też Moskiewskie Metro (siódme miejsce w rankingu, należy do władz Moskwy). W 2023 roku spółka miała stratę netto w wysokości 30,7 mld rubli (1,26 mld zł) wobec 32,7 mld rubli rok wcześniej. W 2023 roku metro dostało ogromne dofinansowanie z budżetu federacji i z kasy rosyjskiej stolicy. To jednak nie pokryło kosztów. Na same wynagrodzenia firma wydała prawie 103 mld rubli (4,22 mld zł).

Państwowa korporacja Agencja Ubezpieczeń Depozytów (DIA) znalazła się w rankingu na dziewiątym miejscu listy najbardziej nierentownych firm w Rosji. W 2023 roku operator systemu gwarantowania depozytów, będący w 100 proc. własnością Federalnej Agencji Zarządzania Majątkiem, poniósł stratę w wysokości 29,5 mld rubli (1,21 mld zł) wobec zysku netto na poziomie 0,25 mld rubli rok wcześniej. Sama firma tłumaczy stratę „utworzeniem rezerw na aktywa nabyte w trakcie realizacji działań zapobiegających upadłościom banków”. Jak zauważa Forbes, w 2023 r. żaden bank w Rosji nie upadł.