Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zdradził, że Komisja Europejska poinformowała Polskę, że jest zielone światło dla udzielenia pomocy publicznej firmie Intel.

Reklama

Fabryka Intela w Polsce. KE daje zielone światło na pomoc publiczną

- To bardzo dobra wiadomość. To ważny krok na, na który czekaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy. Takie procesy w Komisji Europejskiej trwają zazwyczaj dwa lata. Nam udało się ten proces skrócić i bardzo przyspieszyć. To zaledwie osiem miesięcy. Teraz kolejne kroki przed nami – mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

- Ta pomoc publiczna, której udzielimy, to jest ponad 7,4 mld zł. Ta inwestycja jest warta dzisiaj (w pakiecie i pomocy publicznej – w całości) ponad 25 mld zł. Inwestycja w fabrykę Intela to jest największa inwestycja w Polsce od dekad. I to złoto o którym wielokrotnie mówiliśmy, czyli półprzewodniki, w Polsce będą gwarantowały i lepszy rozwój gospodarczy i większe bezpieczeństwo - dodał.

Czytaj więcej Biznes Krok bliżej do inwestycji Intela w Polsce W przyszłym tygodniu polski rząd ma wysłać do Komisji Europejskiej oficjalną notyfikację dotyczącą pomocy publicznej dla budowy fabryki Intela pod Wrocławiem.

Fabryka Intela w Polsce

Amerykański gigant decyzję o lokalizacji fabryki podjął m.in. na podstawie rządowych zapewnień o pomocy publicznej przy tej inwestycji.