Kolejnym mitem jest to, że w Polsce powstaje jeden system kaucyjny – zdaniem autorów raportu w Polsce budowanych jest kilka równoległych systemów, ponieważ system prowadzony jest przez podmiot reprezentujący, a tych będziemy mieć osiem lub nawet dziewięć.

Mitem jest także przekonanie, że sklepy objęte obowiązkiem zbiórki (czyli większe niż 200 mkw.) mają zapewnić automaty do zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych. One mają jedynie uczestniczyć w zbieraniu opakowań, a sama organizacja zbiórki jest zadaniem operatora.

Jak wielkie przedsięwzięcie czeka cały rynek napojów, a także sklepy czy logistyków – o tym mówią liczby. Rocznie na polski rynek trafia nawet 14,3 mld sztuk butelek plastikowych, szklanych oraz puszek. Za 40 proc. rynku odpowiadają butelki PET, kolejne 32 proc. rynku to puszki, a butelki szklane zajmują pozostałe 28 proc. – W pierwszym roku funkcjonowania systemu kaucyjnego co druga butelka z tworzyw sztucznych i puszka metalowa zostanie objęta systemem, a ilość ta będzie zwiększała się sukcesywnie z każdym rokiem, osiągając 99 proc. od 2028 roku – piszą autorzy raportu.

Jaki jest cel systemu kaucyjnego?

Celem wprowadzanego stopniowo w całej UE systemu kaucyjnego za butelki i puszki po napojach jest zbieranie opakowań po tych napojach, butelek PET, szklanych butelek zwrotnych oraz puszek, tak by surowce wracały do powtórnego wykorzystania i by ograniczyć szybko rosnącą górę europejskich odpadów. Od 2025 r. wprowadzający opakowania mają wykazać się zbiórką tych zużytych opakowań na poziomie 75 proc., by w 2029 r. dojść do poziomu 90 proc. zbiórki.

Jaką wartość ma ten zebrany surowiec w skupach? Według raportu 1 tona odpadów z tworzyw sztucznych to 1200 zł, 1 tona złomu metalowego to 4 tys. zł (ale aluminium – od 4 do 5,5 tys. zł), za stłuczkę szklaną skupy płacą 100 zł za tonę. Ceny surowców są jednak regulowane przez rynek i mocno niestabilne, zaznaczają autorzy raportu.