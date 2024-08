Asseco Poland. Rok impulsu do skoku

W ujęciu non-IFRS zaś po półroczu zysk operacyjny wynosił 981 mln zł i był tylko lekko niższy niż rok wcześniej.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom spółki matki w ujęciu non-IFRS spadł rok do roku o 13 proc., do 121,4 mln zł, a według IFRS o 10 proc., do 110 mln zł.

Wynik obciążył kredyt zaciągnięty m.in. po to, aby Asseco mogło odkupić od akcjonariuszy akcje. Obecnie posiada spory pakiet, ale według zarządu nie podjęto jeszcze decyzji o jego sprzedaży.

Wiceprezes Artur Wiza zasygnalizował, że kurs akcji Asseco musiałby być wyższy i dawać wycenę grupy na poziomie porównywalnym z wyceną uzyskaną przez sprzedających Comarch.

Portfel zamówień grupy Asseco Poland 20 sierpnia miał wartość 13,07 mld zł w kursach stałych (12,37 mld zł w kursach zmiennych). Za największą jego część odpowiadała grupa Formula Systems (8,68 mld zł), segment Asseco International ma przed sobą zlecenia za 2,7 mld zł, a segment Asseco Poland – 1,7 mld zł.

Nowe i stare rynki Asseco Poland

Po zamknięciu półrocza Grupa Asseco kupiła takie firmy, jak Paygate India i Paygate Dubai, prowadzące działalność na rynku usług płatniczych, który według zarządu szybko się rozwija. Z kolei w Ukrainie przejęto Askep.net, wspomagający automatyzację procesów pracy placówek medycznych.