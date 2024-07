W razie dużych opadów i napływu brudnej wody (deszcz i ścieki), zostanie ona zatrzymana w zbiornikach retencyjnych. Gdyby to nie wystarczyło, plan B przewiduje odroczenie zawodów o kilka dni, bez zmiany miejsca. W ostateczności maraton pływacki zostałby przeniesiony do Vaires-sur-Marne — powiedział szef COJO, Tony Estanguet.

Dla złotego medalisty w paratriatlonie, Alexisa Hanquinquanta, problem czystości Sekwany jest sztuczny. — Sekwana nie jest brudniejsza niż gdzie indziej. Nasze zawody międzynarodowe odbywają się za każdym razem w dużym mieście, więc można sobie wyobrazić, że jakość wody nie jest luksusowa. Ta debata nabrała za dużych proporcji. Jestem przekonany, że gdyby zrobić sondaż wśród uczestników triatlonu i pływaków na otwartych wodach, to 95 proc. z nich nie bałoby się pływać w Sekwanie — cytuje go „La Tribune”. Dziennik dodał jednak, że niepewność co do jakości tej wody będzie trwać do ostatniej chwili.