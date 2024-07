Myślę, że powinniśmy przyjrzeć się tym różnicom i zwiększyć efektywność, ograniczając liczbę regulacji ex ante, pozwalając rynkowi na grę na własnych zasadach. To zadziałałoby na korzyść innowacyjności i wolności rynku.

A jak powinny być regulowane w Europie tzw. big techy? Ex ante (z góry) czy ex post (gdy już coś się wydarzy)?

Big techy nie są regulowane ex ante.

No właśnie.

Wie pani, to jeden z problemów, które mamy, ponieważ wiele big techów to w pewnym sensie także firmy telekomunikacyjne. Należą do nich podmorskie kable, sieci szkieletowe o przepustowości większej niż mają lokalni operatorzy i dużo bardziej rentowne. Big techy mają też usługi komunikacyjne. Większość z nas zna i korzysta z FaceTime, WhatsApp czy Viber. A usługi te nie są regulowane. To jest powód, dla którego zwracamy uwagę na nierówność traktowania. My podlegamy surowym regulacjom, tymczasem platformy tych zasad nie muszą przestrzegać. To dlatego mówimy: jedna usługa – te same zasady. O tym mówi się w tzw. białej księdze, przygotowanej przez Thierry Bretona dla kolejnej Komisji.

Mówiąc „właśnie”, miałam na myśli to, że Europa próbuje teraz uregulować big techy na zasadzie ex post, a wiele osób twierdzi, że regulacje te są spóźnione. Tymczasem pani postuluje, aby i telekomy były regulowane ex post. Dlaczego w waszym przypadku ma się to sprawdzić?

Potrzebujemy sprawiedliwości w ekosystemie łączności, co oznacza te same zasady, te same usługi – dla wszystkich. Nie może być tak, że duzi dostawcy treści i aplikacji stali się de facto największymi dostawcami łączności, ale nie podlegają zasadom obowiązującym operatorów telekomunikacyjnych. Potrzebujemy równych szans.

Big techy przodują w inwestycjach w sztuczną inteligencję, jako pierwsze stosują ją na dużą skalę. Jaka będzie rola telekomów, jeśli chodzi o rozwój AI?

Jest jeszcze dość wcześnie, ale zgadzam się, że AI to ogromna rewolucja i tak pozostanie. Nie jest to tylko chwilowy trend. Używamy sztucznej inteligencji od kilku lat i wprowadziliśmy wytyczne jej dotyczące już w 2018 roku. Jako operatorzy korzystamy z AI, ale nie budujemy dużych modeli językowych (LLM – red.), jak to robią Gemini czy Vertex i inni duzi gracze.