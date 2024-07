Zwiększone ryzyko związane ze stosowaniem Ozempicu nadal jest znikome

Fakt występowania powiązań pomiędzy stosowaniem leku Ozempic, a ryzykiem ślepoty to impuls do dalszego badania skutków ubocznych stosowania semaglutydu. Nie oznacza to jednak, że pacjenci powinni przestać go stosować. Tym bardziej, że w aktualnej informacji dla pacjenta ryzyko wystąpienia takiego skutku ubocznego jest opisane.

- Nasze ustalenia należy traktować jako znaczące, ale wstępne, ponieważ potrzebne są badania, aby sprawdzić te kwestie w znacznie większej i bardziej zróżnicowanej populacji – stwierdził dr Joseph Rizzo, z Mass Eye and Ear i profesor w Harvard Medical School, który kierował badaniami.

Warto podkreślić także, że przyczyna NAION nie jest dobrze poznana, podobnie jak oddziaływania semaglutydu na wzrok i oczy. Novo Nordisk prowadzi własne badania w tym zakresie, a jego zakończenie planowane jest na 2027 rok.

Popularność Ozempicu przyczyną wykrywania nowych skutków ubocznych

Gwałtowny wzrost popularności Ozempicu, Wegovy i innych preparatów o podobnym działaniu wynika z wykrytej skuteczności tych leków dla cukrzyków w zwalczaniu otyłości i nadwagi. Novo Nordisk ledwo nadąża z produkcją preparatów, a wartość firmy wzrosła tak bardzo, że jest ona najbardziej znaczącą częścią gospodarki Danii. Równocześnie na rynku pojawiają się podróbki.

Równocześnie rosnąca liczba pacjentów stosujących lek sprawia, że zwiększają się szanse na wykrycie różnych skutków ubocznych – od tych całkiem pozytywnych, jak np. korzystny wpływ na płodność (tzw. Ozempic babies) aż po negatywne, jak utrata wzroku. Łączy je jednak fakt, że występują rzadko, ale każdorazowo pacjenci i lekarze powinni indywidualnie ustalać czy w danym przypadku korzyści stosowania przewyższają ryzyka.