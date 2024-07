O ile lasy cenne społecznie będą wytyczane na podstawie wskazówek i rozmów z mieszkańcami, to już obszary lasów cennych przyrodniczo będą wyznaczane na podstawie kryteriów wskazanych podczas ogólnopolskiej narady o lasach, której prace będą trwały w podgrupach w zasadzie jeszcze przez dwa miesiące od kwietniowej inauguracji.

Lasy zostaną podzielone, w uproszczeniu, na trzy grupy, w których będzie różne natężenie ochrony przed wycinką: lasy przyrodnicze, społeczne (te tereny mogą się na siebie nakładać), a także lasy gospodarcze. Ministerstwo ma także listę rezerwatów w lasach, które zajmują łącznie blisko 100 tys. ha. Minister zapowiedział, że w najbliższym czasie światło ujrzy projekt zmiany ustawy, który ma wdrożyć wyrok TSUE, by strona społeczna mogła zaskarżać plany urządzania lasu, tzw. PUL, a za naruszanie tych planów lub gospodarowanie bez planów ma grozić kara od 10 tys. zł do nawet 10 mln zł.

Drewno nie do pieca

– To najambitniejsza rzecz, którą dziś mogliśmy zrobić, by wpłynąć na to bezsensowne spalanie – mówił Mikołaj Dorożała, wiceminister środowiska, prezentując projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego. Celem tego rozporządzenia jest, by możliwie ograniczyć ilość drewna, które trafia do spalania na cele energetyczne, a zamiast tego – wykorzystywać absolutnie wszystkie możliwe inne jego zastosowania. Drewno ma trafiać na deski, a nawet na trociny, zanim będzie rozważane jego spalanie. Według szacunków resortu dzięki temu ograniczeniu marnowania drewna na rynek może trafić nawet dodatkowe 1,5 mln m szesc. drewna.

Jak chronić drewno przed eksportem do Chin bez naruszania zasad wolnego rynku?

Minister Dorożała przyznał też, że ministerstwo pracuje aktualnie nad pewnym ograniczeniem eksportowania taniego drewna z Polski do Chin, tak by więcej zostawało do dyspozycji polskich przedsiębiorstw. Według analiz Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego przy eksporcie miliona metrów sześciennych drewna polska gospodarka i przemysł drzewny traci z rynku około 70 średnich wielkości tartaków i 4200 pracowników, a polska gospodarka nawet 4,9 mld zł. 28 czerwca odbyło się spotkanie nowego międzyresortowego zespołu ds. ograniczenia eksportu surowca drzewnego. Jak wyjaśniał Dorożała, nie jest możliwe w gospodarce rynkowej i na wspólnym rynku UE wydanie zakazu eksportu drewna, dlatego konieczne jest wypracowanie rozwiązań legislacyjnych i zaangażowanie resortu finansów i Krajowej Administracji Skarbowej, resortów infrastruktury, spraw wewnętrznych, rozwoju, a także służb fitosanitarnych czy policji oraz, co może zaskakiwać, zarządców portów morskich.