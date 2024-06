Według Andrzeja Gantnera z Polskiej Federacji Producentów Żywności zebrane w systemie opakowania mają być źródłem recyklatu dla nowych opakowań napojów, a nie być sprzedawane na rynku i trafiać do producentów polarów czy innych opakowań. – Podnoszone przez przedstawicieli samorządów i firm z branży odpadowej postulaty odebrania operatorom nieodebranej kaucji i przekazania jej gminom są niezgodne z przepisami UE i wprost naruszają zapisy dyrektywy odpadowej (art. 8a – red.), co grozi procedurą naruszeniową i karami dla Polski. Źródłem finansowania systemu są opłaty producentów, nieodebrana kaucja i przychody ze sprzedaży surowców do recyklingu przy zapewnieniu recyklatu dla firm napojowych – pisze Andrzej Gantner w mailu do redakcji. Ostrzega też, że postulat wycofania się z systemu kaucyjnego grozi karami finansowymi dla producentów napojów oraz Polski w postaci podatku od plastiku. System kaucyjny nie obniży dochodów samorządów, bo te nie mogą wpływów ze sprzedaży PET traktować jako dochodu.

Błędne były z kolei podstawowe dane o rynku prezentowane w Sejmie: napoje są sprzedawane nie w 250 tys. sklepów, jak napisano w prezentacji, a w ok. 120 tys. sklepów. Według Sobolak będzie to „system dla 90 tys. ton odpadów za 3 mld zł rocznie”. W rzeczywistości samych butelek PET trafia na rynek około 220 tys. ton rocznie, to dane choćby z raportów Interzero. Do tego dochodzi jeszcze ok 70 tys. ton puszek aluminiowych i butelki szklane. Jeszcze dwa lata temu jedynie 41 proc. PET trafiało do zbiórek i finalnie do recyklingu (reszta do spalenia lub na wysypisko) – wynika z raportu Plastics Recyclers Europe. Sobolak twierdzi, że system będzie kosztował około 3 mld złotych. Tu twardych wyliczeń faktycznie nie ma, jednak szacunki branży GOZ wskazują na 1,5 mld zł i będzie to koszt dla biznesu – producentów napojów, nie dla budżetu państwa.

Zastrzeżenia samorządów wobec ustawy kaucyjnej

Samorządy mają do ustawy sporo zastrzeżeń. – Wprowadzanie systemu kaucyjnego jest potrzebne i trzeba to zrobić szybko, natomiast projekt naszych poprzedników jest trudny dla samorządów, bo wyjmuje im najbardziej dochodową część odpadów. Postulujemy, żeby szybko wyjaśnić niejasności związane z rozliczeniem odpadów, zaliczaniem poziomu obowiązkowych zbiórek. Chcemy też rozpatrzyć, do kogo ma trafiać nieoddana kaucja – mówi Jacek Karnowski, poseł PO i b. prezydent Sopotu, obecny na tym spotkaniu.

Spotkanie w Sejmie i prezentacja tak dalece zbulwersowały branżę, że redakcja dostała sygnały z kilku różnych źródeł: od producentów napojów z różnych półek i ekspertów GOZ. Wszyscy wskazują na możliwy konflikt interesów – posłanka sama przez lata była prezesem spółki Kancelaria Doradztwa i Zarządzania Odpadami, zaś od lutego 2024 r. prezesem kancelarii jest jej mąż Andrzej Sobolak. Jest też współzałożycielką Stowarzyszenia „Biorecykling”, a dziś forsuje zmiany korzystne dla branży odpadów.

Poproszona o komentarz odpisała, że na prośbę klubu PO powstrzyma się z komentarzami na temat ustawy kaucyjnej, a różnice zdań będą wyjaśniane na wewnętrznych spotkaniach koalicjantów. W kwestii konfliktu interesów odpowiedziała natomiast: „Podkreślam, że moja aktywność wynika wyłącznie z troski o samorządy i mieszkańców, bo firmy komunalne zrekompensują sobie straty, podnosząc ceny za swoje usługi. Takie prowokacyjne stwierdzenia padają ze strony osób usiłujących dyskredytować mój profesjonalizm i znajomość tematyki, która jest, niestety, zbyt słabo znana innym posłom”.