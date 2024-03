Pracownicy Poczty Polskiej wyjdą na ulicę. Chcą zablokować ostre cięcia etatów

Czytaj więcej Usługi Poczta Polska chce się uratować. Będą redukcje Spółka ledwo zipie, ale pomysł prezesa Sebastiana Mikosza, by ją ratować, zmniejszając zatrudnienie, nie przypadł do gustu pracownikom. By zapewnić im pensje, Poczta Polskamusiała zaciągnąć kredyty.

Co istotne, nie chodzi o zwolnienia, czy program dobrowolnych odejść, lecz o tzw. naturalną fluktuację. W praktyce więc z pracownikami nie będą przedłużane kończące się umowy, a w miejsce odchodzących na emeryturę nie będą zatrudniani kolejni. Część związkowców uważa, że realizacja planu zarządu jest nierealna i będzie jednak wymagała zwolnień. Alarmują przy tym, że istnieje groźba, iż w konsekwencji cięć terminowość i jakość usług znacząco się pogorszy. Jak się dowiedzieliśmy na 2 kwietnia zaplanowano akcję protestacyjną.

Protest pocztowców. Związkowcy wykorzystają „wszelkie dostępne środki”

Robert Czyż, szef Związku Zawodowego Pracowników Poczty (ZZPP), który jest jednocześnie w radzie nadzorczej państwowego operatora, w piśmie do zarządu jednoznacznie wskazał, że nie ma zgody związku na planowane zmniejszenie zatrudnienia w br. – Szczególnie, że nikt nie zna kryteriów jakimi kierowano się przy tej decyzji – zaznacza.

ZZPP podkreśla, iż „działania poprzedniego zarządu doprowadziły do zapaści organizacyjnej Poczty”. „Kontynuacja degrengolady Poczty wydaje się jedynym pomysłem nowego zarządu na rozwiązanie problemów spółki. Nie jest to droga rozwoju tylko zwijania biznesu, przeciwko czemu stanowczo protestujemy” – pisze ZZPP i ostrzega, że wykorzysta „wszelkie dostępne środki”. ZZPP organizuje protest w Kielcach. Pikieta, do której dojdzie przed tamtejszą Pocztą Główną to sygnał ostrzegawczy.

Andrzej Bodziony, przewodniczący pocztowej Solidarności, a przy tym członek zarządu tej spółki, przekonuje, że nie podpisuje się pod planem redukcji zatrudnienia i ma nadzieję, że wkrótce nowy zarząd w pełnym składzie zmieni tę decyzję. Konkurs na nowy zarząd właśnie trwa. Dziś rada nadzorcza operatora rozmawiała z kandydatami. Jak ustaliliśmy, wygląda na to, że skład zarządu częściowo udało się już wyłonić. Wiele wskazuje na to, że obecny p.o. prezesa Sebastian Mikosz, delegowany z rady nadzorczej, utrzyma ster w państwowej spółce.