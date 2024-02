Buffett krytykuje Zachód za to, że „robi zbyt mało”

Zasług 69-letniego syna 93-letniego miliardera jest więcej, a on sam, jak twierdzi, zakochał się w Ukraińcach. Jego wysiłek we wspieraniu Ukrainy nie kończy się też na projektach humanitarnych, ale także jasno wyraża on swoje poglądy i krytykuje USA i szeroko pojęty Zachód za to, że „robi zbyt mało” by wesprzeć Ukrainę w walce z Rosją.

Działalność Howarda Buffetta została zauważona przez władze Ukrainy, które nazywają go wprost „Przyjacielem Ukrainy”. Wołodymyr Zełełeński spotkał się z nim w czasie grudniowej wizyty amerykańskiego filantropa i biznesmena w Ukrainie. Okazało się, że zaproszenie prezydenta Ukrainy zawiera w sobie miłą niespodziankę – podczas wspólnego spaceru Zełeński zaprezentował Buffettowi poświęconą mu tabliczkę w Alei Odważnych przy Placu Konstytucji Ukrainy w Kijowie.