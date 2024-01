Eksport rosyjskich ryb do Unii wzrósł

O ile eksport rosyjskich ryb do Wielkiej Brytanii siadł, to w 2022 roku eksport rosyjskich ryb do Unii zwiększył się o prawie 20 proc., do 198,8 tys. ton – podał „Kommersant”, powołując się na dane Eurostatu. Wartość eksportu wzrosła o 57,6 proc., do 940 mln euro. Główny udział w nim miał dorsz – 57 proc. w masie i 54,7 proc. w wartości, produkty z mintaja – odpowiednio 41 i 32,3 proc. Dorsza najczęściej importowały Holandia i Polska, a mintaja — Niemcy.

Po wprowadzeniu przez Wielką Brytanię podwyższonego cła na rosyjską białą rybę, dostawy do tego kraju zwiększyły przedsiębiorstwa rybackie z Norwegii i Islandii.