Palikot dał na licytację WOŚP kolację w swoim towarzystwie. Inwestorzy oburzeni

W ramach „buntu finansowego” spółka Tenczynek Dystrybucja namawiała inwestorów na pożyczki pod zastaw marek jego alkoholi, jak np. piwo Buh czy Tenczyńska Okovita, ale nie dopilnowała ustanowienia tych zastawów. TD wziął nawet pożyczkę pod zastaw maszyny do dezalikoholizacji piwa, której, jak się finalnie okazało, nie posiadał, ale pieniędzy nie oddał.

Problemy z prawem się kumulują, śledztwo w sprawie biznesmena zostało wszczęte w czerwcu 2023 r. z zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego, prowadzi je dolnośląska prokuratura. Inwestorzy mówią redakcji o przesłuchaniach w CBA… I tracą nadzieję na odzyskanie pieniędzy.

Teraz inwestorzy pytają WOŚP, dlaczego Orkiestra pozwala na to, by Janusz Palikot swoją twarzą firmował Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wierzycieli oburzył pomysł, że osoba, która nie spłaciła tak ogromnej kwoty przekazanych pieniędzy, teraz oferuje, że zbierze pieniądze na tak szlachetny cel, jak zbiórka WOŚP.

Zdziwiony jest nawet jeden z głównych inwestorów Manufaktury. Nie przebiera w słowach: - Dramat – mówi nam, zastrzegając nazwisko do wiadomości redakcji. - Moim zdaniem Owsiak powinien był go wykluczyć i pewnie to zrobi, Palikot nie przystaje do tego typu akcji. To jest akcja społeczna, honorowa, a to co zrobił Palikot z powierzonym mu zaufaniem społeczeństwa, to dramat – mówi biznesmen.

Drobni inwestorzy zebrani na grupach na FB, których zamknięcia Palikot się domagał, piszą do WOŚP z prośbą o zamknięcie aukcji. I wskazują, że Palikot w ten sposób reklamuje swoje alkohole w mediach społecznościowych, za co zresztą dostał już kiedyś karę 80 tys. zł od UOKiK.