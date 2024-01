Tesla zawiesza produkcję w Berlinie. Przez ataki Huti na Morzu Czerwonym

Częściowe wstrzymanie produkcji jest dowodem na to, że kryzys na Morzu Czerwonym uderzył w największą gospodarkę Europy – pisze Reuters. Ataki wspieranych przez Iran bojowników Huti, dokonane w ramach solidarności z palestyńską grupą islamistyczną Hamas w jej walce z Izraelem w Gazie, przerwały jeden z najważniejszych szlaków żeglugowych na świecie. Amerykański producent pojazdów elektrycznych Tesla jest pierwszą firmą, która ujawniła wynikającą z tego powodu przerwę dostawach części a co za tym idzie wstrzymanie produkcji.

Reklama

Czytaj więcej Tu i Teraz Tesla zaprzecza wypadkom w podberlińskiej fabryce, ale płaci za nie podwyżkę W niemieckiej fabryce Tesli dochodzi do coraz większej liczby poważnych wypadków przy pracy. Większość pracowników domagała się lepszych warunków pracy i większego bezpieczeństwa, ale w zamian dostają... więcej pieniędzy.

Firmy, w tym Geely, drugi co do wielkości producent samochodów w Chinach pod względem sprzedaży oraz szwedzka firma zajmująca się wyposażeniem domu Ikea, ostrzegają przed opóźnieniami w dostawach. „Konflikty zbrojne na Morzu Czerwonym i związane z nimi zmiany szlaków transportowych między Europą a Azją przez Przylądek Dobrej Nadziei również mają wpływ na produkcję w Gruenheide” – napisano w oświadczeniu Tesli. „Znacznie dłuższe czasy transportu tworzą lukę w łańcuchach dostaw” – czytamy w oświadczeniu.

Tesla przyznała, że ataki na Morzu Czerwonym zakłóca produkcję w Europie

Notowane we Frankfurcie akcje Tesli, która również obniżyła ceny niektórych nowych chińskich samochodów Model 3 i Model Y, spadły o 1,7% przed południem w piątek. Analitycy spodziewają się, że inni producenci samochodów również mogą odczuć skutki konfliktu na Morzu Czerwonym. „Poleganie na tak wielu kluczowych komponentach z Azji, a zwłaszcza z Chin, jest potencjalnym słabym punktem w łańcuchu dostaw każdego producenta samochodów. Tesla w dużym stopniu polega na Chinach w zakresie komponentów akumulatorów, które muszą być transportowane do Europy przez Morze Czerwone, co stale utrudnia produkcję zagrożone” – powiedział Reuterowi Sam Fiorani, wiceprezes firmy analitycznej AutoForecast Solutions, który monitoruje łańcuchy dostaw i produkcję branży motoryzacyjnej.

Ataki wspieranych przez Iran bojowników Houti zmusiły największe światowe firmy żeglugowe do omijania Kanału Sueskiego, najszybszej trasy morskiej z Azji do Europy, która stanowi około 12% światowego ruchu morskiego.