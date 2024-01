Gigantyczny popyt na leki na odchudzanie. Koncern sprzedaje sam, przez internet

Koncern farmaceutyczny Eli Lilly and Co uruchomił stronę internetową, która umożliwia bezpośrednie składanie zamówień u producenta na lek na odchudzanie Zepbound. Przez stronę można tez uzyskać dostęp do teleporad, które będą skierowane nie tylko dla osób cierpiących na otyłość.