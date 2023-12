Sieć jubilerska W.Kruk postawiła na Węgry

Według ostatniego raportu o rynku towarów z najwyższej półki w Polsce sprzedaż luksusowej biżuterii i zegarków wzrosła w 2022 r. w porównaniu z rokiem poprzednim o 10,3 proc., do 540 mln zł. Według prognoz segment jubilerski rynku dóbr luksusowych przekroczy wartość sprzed pandemii już w tym roku.

Rynek jubilerski wart jest już niemal 4 mld zł, opiera się jednak na produktach z niższych segmentów cenowych, w których panuje dużo wyższa konkurencja, a nasycenie rynku jest nieporównywalnie wyższe. W większości centrów handlowych obecne są wszystkie sieci jubilerskie, mowa nawet o małych galeriach przy hipermarketach.

W efekcie firmy coraz śmielej zerkają na inne rynki, a wejście W.Kruk na Węgry nie jest pierwszą tego typu inicjatywą polskich sieci jubilerskich. Nie ma im się co dziwić, ponieważ rodzimy rynek już zbliża się do nasycenia. Z danych wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet Polska wynika, że obecnie liczba salonów tego typu wynosi nad Wisłą ok. 3,8 tys. i nie zmieniła się od kilku lat – w 2019 r. wynosiła 3,7 tys. Za to w 2023 r. podwoiła się liczba firm z tego sektora, które zawiesiły działalność – zrobiło to 119 podmiotów.

Dlatego firmy szukają nowych możliwości rozwoju. Robi to m.in. lider rodzimego rynku, czyli Apart. Firma w Czechach ma już ponad 20 swoich salonów, choć kilka lat temu rozpoczęła podbój rynków zagranicznych od otwarcia salonu w Madrycie. – Pandemia pokrzyżowała nam jednak plany rozwoju w Hiszpanii. Skupiamy się obecnie na rynku czeskim i oczywiście rozważamy także inne kierunki, niemniej decyzje w tej sprawie nie zapadły – mówi Maciej Stawecki, dyrektor marketingu Apart.

Na rynku czeskim rozwija się także kolejna polska sieć jubilerska, czyli YES, która w kraju ma ponad 100 salonów. W Czechach działa ich już kilka, ale firma nie odpowiedziała nam na pytania o swoje dalsze plany związane z rynkami zagranicznymi. Podobnie jak Lilou, które również działa już w kilku krajach europejskich.