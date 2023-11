Polskie spółki coraz śmielej wchodzą na rynek USA

– Istotnym kierunkiem rozwoju będzie wprowadzenie na rynek USA nowej linii biznesowej dla branży finansowej, a także rozszerzenie oferty o usługi we własnej chmurze i zarządzania infrastrukturą, które bazują na technologiach IBM Power, OpenStack i Kubernetes. Jest to związane z uruchomieniem nowego Data Center w Mesa – podaje Anna Szybist, dyrektor ds. komunikacji Comarchu.

Za oceanem coraz lepiej radzą sobie producenci gier. Swoje tytuły tamtejszym graczom oferuje m.in. grupa Ten Square Games. Jest ona producentem gier mobilnych w modelu F2P i osiąga przychody głównie dzięki płatnościom od graczy za przedmioty dostępne w grze. W przyszłości spółka planuje poszerzyć portfel gier o nowe tytuły hobbystyczne lub symulatory. W ubiegłym roku płatności od graczy z USA wyniosły 243,6 mln zł i stanowiły 44,9 proc. wpływów grupy.

W Stanach gry wideo sprzedaje CD Projekt. W ubiegłym roku był to dla niego największy rynek. W tym roku będzie podobnie. CD Projekt na rynku amerykańskim planuje utworzyć i rozwijać studio deweloperskie odpowiedzialne za rozwój jednej z jego najważniejszej produkcji zaplanowanej na kolejne lata.

W USA obecna jest także grupa Azoty. Sprzedaje tam m.in. produkty chemiczne, takie jak alkohole oxo i plastyfikatory. Koncern przekonuje, że popyt na nie jest duży, a największym zagrożeniem jest azjatycka konkurencja. Grupa prowadzi też za Atlantykiem sprzedaż nawozów.

Klienci z USA zapewniają około 4 proc. przychodów grupie KGHM. Koncern jest tam obecny poprzez firmy zależne: KGHM International Ltd., która prowadzi działalność poszukiwawczą i wydobywczą (należą do niej kopalnie Carlota w Arizonie i Robinson w Nevadzie) i DMC, która m.in. zajmuje się budową kopalń. Pierwszy z tych podmiotów sprzedaje tam m.in. takie produkty jak: katody miedziane, koncentrat miedzi (zawierający również złoto) i koncentrat molibdenu. Z Polski do USA jest z kolei realizowany eksport srebra, taśm i blach z mosiądzu, mosiądzu wysokoniklowego i miedzioniklu. Co więcej, grupa planuje zwiększyć sprzedaż m.in. poprzez wzrost gamy oferowanych produktów.