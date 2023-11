Opieka zdrowotna w raporcie OCED. Polsce bliżej do Trzeciego Świata

Podczas wtorkowej prezentacji tegorocznej edycji raportu dotyczącego stanu zdrowia i opieki zdrowotnej w krajach OECD („Health at a glance 2023 r.") Polska pojawiła się tylko na jednym ze slajdów - jako rekordzistka w długości oczekiwania na przeszczep stawu biodrowego, który nad Wisłą wynosił w ubiegłym roku średnio 780 dni. Druga od końca była Kostaryka (632 dni), podczas gdy w krajach zachodniej Europy ten okres nie przekraczał 100 dni. Jeszcze „lepiej” wypadamy pod względem operacji kolana (wymiany łękotki), gdzie ten czas oczekiwania wynosi średnio 921 dni. Raport objął 38 państw członkowskich OECD i pięć dodatkowych krajów, w tym Brazylię, Indie i Chiny.

Nic więc dziwnego, że Polska ma jeden z najniższych wskaźników zadowolenia z dostępu do jakościowej opieki zdrowotnej. Podczas gdy było z niej zadowolonych ponad dwie trzecie mieszkańców krajów OECD (66,8 proc.) a w Zachodniej Europie nawet ponad 80 proc. (w Niemczech aż 85 proc.) to w Polsce – nieco ponad połowa (51 proc.), choć jeszcze gorzej wypadły tu Węgry i Grecja (44 proc).

Opieka zdrowotna potrzebuje AI

Autorzy raportu zwrócili w tym roku szczególną uwagę na rolę cyfrowej transformacji systemów zdrowia podkreślając pilną potrzebę jej przyspieszenia. Wzrost wykorzystania nowych technologii, w tym telemedycyny, analityki i diagnostyki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ma pomóc nie tylko poprawić efektywność opieki medycznej, ale też poradzić sobie z widocznym we wszystkich krajach OECD problemem niedoboru lekarzy i pielęgniarek. – Szybki i przystępny cenowo dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej jest zarówno kwestią ekonomiczną jak i finansową, bo umożliwia ludziom pełny udział w rynku pracy, poprawiając też wydajność pracowników – podkreślał Mathias Cormann, sekretarz generalny OECD. Zaznaczył, że w warunkach starzejącego się społeczeństwa nie obejdzie się bez zwiększenia wydatków na zdrowie. Te zaś, po wzroście w czasie pandemii (2020 i 2021 r.), w zeszłym roku nieco spadły w relacji do PKB. Średnio kraje OECD wydawały w 2022 r. na zdrowie 9,2 proc. PKB (wobec 9,7 proc. rok wcześniej), choć i tak było to więcej niż przed pandemią (8,8 proc.).