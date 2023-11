Kulczyk przejmuje całkowitą kontrolę nad Ciechem

Zwracano m.in. uwagę na występujące zaburzenia międzynarodowych łańcuchów dostaw, rosnącą presję cenową ze strony konkurentów spoza UE, niepewność związaną z dalszym przebiegiem inwazji Rosji na Ukrainę, eskalację napięcia między USA i Chinami oraz turbulencje na rynku dostaw nośników energetycznych. Do tego dochodzi wysoka inflacja. To wszystko - w ocenie dominującego udziałowca - skutkuje rosnącą niepewnością oraz pojawieniem się licznych, nowych i trudnych do przewidzenia zagrożeń dla grupy Ciech. Ponadto zauważono, że zwiększanie konkurencyjności oraz dalszy rozwój spółki może wymagać znacznych nakładów inwestycyjnych.

Ciech nie podał jeszcze wyników za III kwartał. Ma to uczynić 16 listopada. Z ostatnich danych wynika, że w II kwartale grupa Ciech zanotowała 1,19 mld zł przychodów i 148 mln zł znormalizowanego zysku EBITDA. Tym samym rok do roku oba wyniki spadły odpowiednio o 4 proc. i 27 proc. Jeszcze gorzej wyglądał wynik netto. O ile rok temu odnotowano 43,6 mln zł zysku, o tyle teraz stratę sięgającą 74,3 mln zł. To przede wszystkim konsekwencja pogarszającej się koniunktury gospodarczej i związanego z nią spadku popytu na produkty grupy.