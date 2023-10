Łotwa zamyka granicę z Rosją. Ale nie dla Ukraińców

Turyści wydają tysiące, by wydostać się z Izraela. Płacą za kolejne odwołane loty

Wielu zagranicznych turystów utknęło w Izraelu po ataku Hamasu i musi sięgnąć głęboko do kieszeni, by wrócić bezpiecznie do domu. Brytyjscy podróżni wydają już tysiące na bilety lotnicze na kolejne odwołane loty.