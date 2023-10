Bernie Ecclestone przyznał się do oszustwa podatkowego. Ukrył 400 mln funtów

Ecclestone sprzeciwił się też zakazowi udziału rosyjskich kierowców w Formule 1. Zasugerował, że nie usunąłby Grand Prix Rosji ani nie zakazał rosyjskim kierowcom, gdyby brał udział w procesie decyzyjnym. W odpowiedzi Formuła 1 wydała oświadczenie: „Komentarze stworzone przez Berniego Ecclestone'a są jego osobistymi poglądami i stoją w bardzo jaskrawym kontraście ze stanowiskiem współczesnych wartości tego sportu.”

Wcześniej ciepło wyrażał się o Hitlerze. W wywiadzie dla „Timesa” opublikowanym 4 lipca 2009 r. Ecclestone powiedział, że Hitler wiedział jak „załatwiać sprawy” i dodał, że nie wie czy nie ma pojęcia czy robił to co robił z własnej woli, czy go do tego „namówiono”. Powiedział także, że jego przyjaciel od 40 lat Max Mosley, syn brytyjskiego przywódcy faszystowskiego Oswalda Mosleya, „wykonałby świetną robotę” jako premier i dodał: „Nie sądzę, aby jego pochodzenie stanowiło problem”.

O unikanie podatków był już oskarżany w 2008 roku, a w 2012 r. o wręczanie łapówek.

Na liście najbogatszych Forbesa z 2021 r. oszacowano majątek Ecclestone’a na 3,5 miliarda dolarów. Od 2021 r. według rankingu The Sunday Times Rich List zajmuje on 65. miejsce na liście najbogatszych osób w Wielkiej Brytanii, a jego majątek szacuje się na 2,5 miliarda funtów.

W 2020 roku, tuz przed 90 urodzinami po raz czwarty został ojcem.