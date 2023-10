PiS straszy prywatyzacją lasów przez opozycję. W jakiej sytuacji są Lasy Państwowe?

Czytaj więcej Biznes Przemysł drzewny traci szybko konkurencyjność W eksportowy biznes uderzyły inflacja, kryzys energetyczny i surowcowy. Branża drzewna traci swoje konkurencyjne przewagi. Już tylko cud może zatrzymać postępujące załamanie sprzedaży.

Miniony rok w korporacji zarządzającej pond 7 mln hektarów leśnego majątku skarbu Państwa był rekordowy. Przychody Lasów Państwowych zamknęły się kwotą 15,2 mld zł (z czego 13,5 mld uzyskano ze sprzedaży drewna, to o 50 proc. więcej niż leśnicy zarobili rok wcześniej - w covidowym jeszcze 2021 r.). Drzewnego surowca wycięto i wywieziono z lasu w zeszłym roku aż 42,2 mln m sześc. Do tego po okresie miarkowania płac w okresie pandemii, miniony rok przyniósł ponad 25 tys. pracownikom administracji leśnej podwyżki o 15 proc. Średnia gaża w leśnej korporacji wrosła do poziomu 10,4 tys zł.

Choć nadal pozyskaniem drewna rządzi dziesięcioletni plan urządzania lasu i zasada, by nie wycinać więcej niż w tym czasie przyrasta w drzewostanach LP, to zdaniem prof. Jerzego Szwagrzyka, kierownika Katedry Bioróżnorodności Leśnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, od co najmniej 5 lat święta reguła zwiększania lesistości nie jest już respektowana. W wywiadzie jakiego udzielił Tygodnikowi Powszechnemu w końcu września br., profesor alarmuje: tempo cięcia rośnie dużo szybciej niż się spodziewaliśmy. Efekt jest taki, ze po raz pierwszy od wojny w polskich lasach zaczęło ubywać drewna. W ciągu ostatnich 5 lat wycięliśmy więcej niż urosło. Ubytek jest niewielki, ale widać odwrócenie trendu.

Zdaniem profesora Szwagrzyka widać też skutki urzędniczych zabiegów zwiększających wycinkę. Kiedyś drewno poklęskowe pozyskiwane po wiatrołomach i pogodowych kataklizmach wliczano do planowanego pozyskania, dziś od czasu wichur w borach na Pomorzu 2017 r już się tego nie robi. Można więc rąbać więcej, tak jak wcześniej zaplanowano. Do tego w statystykach sprzedaży wykazywane jest drewno okorowane, co zaniża objętość pozyskiwanego w lasach nieprzetworzonego surowca. Także nienaruszalnym dziesięcioletnim planem urządzania lasu – biblią leśników, można manipulować – koncentrując cięcia np. w pierwszych latach objętych okresem planowania.

Prof. Szwagrzyka, ale też liczne organizacje troszczące się o dobrostan środowiska, martwi także widoczny brak respektu leśnych planistów i drwali dla najcenniejszych drzewostanów i wyjątkowych siedlisk. Stosowanie w ich przypadku „ zasad ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej”, czyli z użyciem pił rujnuje wizerunek LP. Psują go inne leśne potknięcia i wpadki. Zdaniem Włodzimierza Bujniewicza, emeryta i wędkarza, zatrzaskiwanie drzwi do lasu stało się w tym roku na Mazurach ulubionym zajęciem leśników. – Znam teren, ale tyle nowych znaków zakazu wjazdu, wchodzenia i wręcz oddychania wśród drzew co w tym sezonie, nie widziałem nigdy – irytuje się wędkarz. Dzwonią także koledzy z Polski, są w szoku z powodu bezwzględności strażników, którzy inkasują pieniądze pod byle pretekstem. – Czy tym, którzy dziś rządzą Lasami, zabrakło grosza na wybory? - denerwuje się Bujniewicz.