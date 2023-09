Marcinkiewicz: Trzecia kadencja PiS? Będą przejęcia prywatnych majątków

Podam taki przykład: Piotr Osiecki sprzedał GetBackowi swoją firmę. Sprzedał ją po cenie rynkowej, a chwilę potem GetBack zaczął upadać. W związku z tym firma Osieckiego stała się obciążeniem. Straciła na wartości, więc prokuratura oskarżyła go, że wraz z innymi osobami zawyżył wartość swojej spółki na niekorzyść GetBacku. Człowiek spędził w areszcie ponad 2 lata. Jeden z najlepszych polskich finansistów, mózg finansowy znany w całej Europie. Sąd, kuriozalna sytuacja, kazał mu wpłacić kaucję 110 mln złotych. Jego przyjaciele biznesmenowi z Polskiej Rady Biznesu zebrali tę kwotę i wpłacili. A prokurator go nie wypuścił. Znalazł innego sędziego, znalazł jakiś kruczek prawny i go nie wypuścił. Cały czas żądał od tego człowieka, żeby on oskarżył innych ludzi. Nawet nieprawdziwie. Do tego ten człowiek ma chorego syna, którym się opiekował i to była totalna tragedia. Ale facet się nie poddał. Po tych ponad dwóch latach wyszedł. I oczywiście nie będzie miał żadnych zarzutów postawionych. Żaden sąd, normalnie działający, go na nic nie skaże. Za to my zapłacimy temu człowiekowi wielkie odszkodowanie.

I tego typu działań, że aresztuje się człowieka z głupimi, nieprawdziwymi zarzutami, a następnie przejmuje się jego majątek jest mnóstwo.

Ale to partia przejmuje te firmy?

Różnie. Ludzie PiSu przejmują. Albo służby. O ile ja dobrze pamiętam, ludzi aresztowanych w Polsce w 2015 roku było 5tys., a w 2021 roku było 11tys. Jest dwa razy więcej ludzi aresztowanych w Polsce. To co, jest więcej przestępstw? W pandemii było więcej przestępczości? Oczywiście, że nie. To jest celowe zastraszanie ludzi. To jest polityka Ziobry zaakceptowana przez Kaczyńskiego: trzeba ludzi zastraszać. Nie byle żuczków, bo po co. Zastraszać tych, którzy mają jakiś majątek, mają jakiś wpływ na opinie. Zastraszeni nie będą podskakiwać.

To się dzieje i naprawdę nikt o tym nie pisze. Dziś wojna jest tak zacięta, że nikt nie ma czasu nawet na tego typu rzeczy.

Zajmujesz się doradztwem, łączysz firmy z kapitałem. Zagraniczny biznes chce jeszcze, w tej sytuacji, inwestować w Polskę?

To już nie jest tak dużo, jak było kiedyś. Widać, że zaufanie do Polski radykalnie spadło. Przede wszystkim przez to, co oni robią z sądami. PiS dlatego przejmuje firmy i upaństwawia gospodarkę, bo oni mają świadomość, że te firmy zagraniczne. będą uciekały, jeśli oni jeszcze dalej posunął się z sądownictwem. Albo zagraniczny biznes będzie inwestował tylko, gdy spory będą rozstrzygane w innych krajach. Polskie sądownictwo przestało być dla świata zewnętrznego, dla świata gospodarczego gwarantem bezpieczeństwa, stwarza za duże ryzyko, że nastąpi spór z państwem i ten spór zawsze wygra państwo, bo sądy są państwowe, a nie niezawisłe, a nie niezależne, więc nie mogą sobie pozwolić na to, żeby spory z rządem rozstrzygały podporządkowane rządowi sądy.