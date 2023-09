Drukował karty do wyborów kopertowych, teraz ma uzdrowić Pocztę Polską

- A czy gdyby premier wydał panu decyzję dotyczącą drukowania dolarów, to by pan drukował dolary? Takim samym absurdem Panie Prezesie jest drukowanie kart wyborczych. Premier, ani do jednego, ani do drugiego nie ma prawa, ponieważ może działać tylko w zakresie swoich kompetencji. Nikt nie dał mu kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej.

Czytaj więcej Biznes Poczta Polska w desperacji. Masowo wyprzedaje nieruchomości Państwowa spółka zastawiła w banku kluczową sortownię i ruszyła z masową wyprzedażą swoich nieruchomości – ustaliła „Rzeczpospolita”.

Sprawę badała potem Najwyższa Izba Kontroli. Orzekła, iż nie było podstaw prawnych do tego, aby premier wydawał jakiekolwiek polecenia – w kontekście realizacji wyborów prezydenckich – czy to PWPW, czy Poczcie Polskiej (PP miała zająć się dostarczaniem kart do głosowania).

Straty, kredyty i wizja strajku

Teraz prezes pierwszej ze spółek przechodzi do drugiej. Obsadził fotel, który od wielu tygodni był pusty, po tym jak Robert Dołęga, wiceprezes ds. finansów, po ledwie ośmiu miesiącach pracy w PP przeszedł do zarządu Pekao Banku Hipotecznego. Przedstawiciele związków zawodowych w Poczcie ocenili to jako ucieczkę z tonącego statku. Wskazują, że miniony rok przyniósł spółce 5,7 mln zł straty, gdy jeszcze w 2021 r. miała ponad 177 mln zł zysku. Nieoficjalnie mówi się, iż po I półroczu br. moloch osiągnął rekordową stratę, choć w PP nie chcą tego komentować.

Czy Biernatowi uda się wyprowadzić PP na prostą? Nie będzie łatwo. O kondycji firmy świadczy fakt, że w lipcu była zmuszona wziąć kredyt pod hipotekę swojej infrastruktury krytycznej – warszawskiej sortowni przy ul. Łączyny (na kwotę 300 mln zł). Do tego spółka musi się liczyć z konieczności wydatku 600-800 mln zł rocznie na podwyżki płac dla pracowników. Liczne związki zawodowe w PP domagają się bowiem wzrostu miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego o nawet 1 tys. zł. Pracownicy grożą strajkiem i to jeszcze przed wyborami, o ile ich postulaty nie zostaną spełnione.