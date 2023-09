Maciej Formanowicz, prezes Forte: Nie tylko meblarze, ale też cała gospodarka jest w tarapatach

Informujecie i naciskacie w tej sprawie rządowych urzędników?

Nie pamiętam, kiedy ostatnio uczestniczyłem w naprawdę rzeczowych rozmowach z politykami, które kończyłyby się sensownymi konkluzjami i decyzjami zmieniającymi rzeczywistość. Co dziwne, takich spotkań brakuje nawet teraz, w okresie wyborczym.

Gdyby zresztą któryś z decydentów z samej góry naprawdę wsłuchiwał się w głos przedsiębiorców, może udałoby się rozsądnie wyważyć choćby kwestię wysokości ostatnich podwyżek płacy minimalnej. Nie jestem przeciwnikiem podnoszenia najniższych wynagrodzeń, ale obecnego skoku na poziom 4,3 tys. zł trudno nie nazwać populistycznym: demoluje bilanse i politykę zatrudnienia w firmach, których biznes w znaczącej mierze zależy od kosztów pracy. Tak wysokie podwyżki najniższego wynagrodzenia nie znajdują uzasadnienia we wskaźnikach ekonomicznych, choćby we wzroście wydajności pracy w przedsiębiorstwach. Żadna gospodarka w naszym regionie nie wytrzyma obligatoryjnego wzrostu płac w ciągu dwóch lat o 40 proc.

Płaca minimalna ma być z jednej strony zabezpieczeniem dla osób, które z różnych powodów nie są w stanie wydajnie pracować, a z drugiej blokadą dla nieuczciwych przedsiębiorców chcących wykorzystać dekoniunkturę lub nadmiar siły roboczej na rynku. Nadzwyczajna arbitralna hojność władzy będzie niestety miała poważne konsekwencje dla firm. Myślę, że przedsiębiorcy, którzy nie będą w stanie udźwignąć nowych obciążeń, spróbują w swoich zakładach spłaszczyć płace, co uderzy w najbardziej kreatywną i cenną część kadry, czyli specjalistów. To z pewnością nie jest droga do podtrzymania motywacji najlepszych fachowców i rozwoju modernizacyjnych trendów w przedsiębiorstwach.

Biznes znów skręci w drogę na skróty, czyli w szarą strefę?

Myślę, że w mniejszych, słabszych firmach rozliczenia „pod stołem” już mają miejsce. Dotyczy to tradycyjnie handlu, gastronomii, budownictwa. Tak się zawsze dzieje, gdy kwestie płacowe regulowane są arbitralnie w oderwaniu od uwarunkowań rynkowych. W branży meblarskiej powrót do opłat należności bez rachunków i faktur może być w skrajnych przypadkach sposobem na ratowanie biznesu w małych spółkach. O czym tu zresztą mówić – wielokrotnie w przeszłości to przecież przerabialiśmy.

Panie prezesie, może się pan jednak martwi na wyrost? Zeszłoroczne dane o sprzedaży polskich mebli to wciąż niezły wynik: 68,5 mld zł. A 11-procentowy wzrost wartości w stosunku do 2021 r. świadczy, że się bronimy w eksportowym sektorze…

Przypominam, że to dane zeszłoroczne. Już wtedy zresztą ostrzegaliśmy, że sprzedaż w większości kategorii polskich mebli spada. Prawie 70 mld zł uzyskane głównie z eksportu robi wrażenie, ale trzeba mieć świadomość, że tylko niewielka grupa rodzimych firm była dotąd w stanie stworzyć i utrzymać własny rynek. Tąpnięcia i kryzysy zresztą obnażają bezlitośnie wszystkie słabości polskich meblarzy: rozdrobnienie sektora, które nie pozwala spółkom skutecznie walczyć o wyższe ceny wyrobów na Zachodzie, uzależnienie od zagranicznych pośredników w handlu, dyktat cenowy koncernów, które zmonopolizowały zarówno dostawy materiałów do produkcji, jak i zakupy gotowych wyrobów. Trzeba również pamiętać, że wzrost kosztów wymusił wzrost cen. A zatem te 11 proc. wzrostu wartości to równocześnie 10–15 proc. spadku ilości.

Jakby nie dość było kłopotów, spieramy się o certyfikaty FSC…

Kompletnie nie rozumiem irracjonalnego zacietrzewienia obu stron w tej sprawie. Brak uznawanej dotychczas certyfikacji FSC może jednak spowodować, że będziemy zmuszeni wycofać się z niektórych rynków, zmieniając np. kierunki eksportu. Z pewnością spór o certyfikaty nie pomaga meblarzom i pogłębia tylko niepewność. Na pewno też osłabia naszą międzynarodową konkurencyjność.