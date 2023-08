Trzeba uregulować rynek

Rumiancew podkreśliła też, że wśród producentów panuje zgoda, aby takim podatkiem te wyroby objąć. Jednocześnie, w jej ocenie, obciążenie podatkowe powinno być adekwatne do ryzyka zdrowotnego, jakie powoduje konsumpcja wyrobów z nikotyną, a w przypadku saszetek poziom ryzyka jest najniższy. Stawki podatkowe powinny to uwzględniać.

Ekspertka WEI zwraca też uwagę na ryzyko powstania szarej strefy w zakresie sprzedaży saszetek nikotynowych. – Brak regulacji powoduje brak kontroli, a ustalenie zasad, które będą egzekwowane od producentów pozwoli na znalezienie na rynku firm – czarnych owiec. Dopiero wtedy będzie można kontrolować jakość produktów i eliminować z rynku te, które nie spełniają ustalonych norm. Regulacja ograniczy więc powstanie szarej strefy – mówi Rumiancew.

Prozdrowotne działanie akcyzy

– Stawki akcyzy powinny być tak ustawione, aby zniechęcały do palenia papierosów. W ich przypadku powinna to być stawka najwyższa, a następnie im produkt w continuum ryzyka jest mniej szkodliwy, tym niższa powinna być akcyza. Mniej szkodliwe produkty powinny też być przez pewien okres, np. 10–20 lat, bardziej dostępne – podkreśla Krzysztof Łanda, lekarz, przedsiębiorca, a w latach 2015–2017 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. W jego ocenie dobrym przykładem polityki w tym zakresie jest Finlandia.

– Kiedy do Finów dotarło, jak świetnie z redukcją palenia papierosów poradziła sobie Szwecja dzięki snusowi, czyli dzięki pierwotnym saszetkom nikotynowym, zmienili swe wcześniejsze negatywne nastawienie do tego typu produktów i obecnie proponują regulacje, w myśl których akcyza spada proporcjonalnie do niższego ryzyka. Również nasze Ministerstwo Finansów zdaje się podążać tą drogą, co może tylko cieszyć. Pozostaje pytanie, jakie podejście zaprezentuje resort zdrowia – mówi były wiceminister.

– W nowatorskim podejściu do saszetek nikotynowych do Szwecji dołączyła nie tylko Finlandia, ale też Wielka Brytania, Kanada i Nowa Zelandia – wskazuje prof. Car. – Szwecja, będąc prekursorem, po pierwsze uznała, że istnieją wyroby czy preparaty o niższym ryzyku, a po drugie prowadziła bardzo dobrą, stale aktualizowaną politykę informacyjną. Szwecja jasno wskazywała, że na skutek odchodzenia od palenia papierosów jej obywatele znacznie mniej zapadają na nowotwory oraz choroby sercowo-naczyniowe. A wiemy też, ile kosztuje leczenie tych chorób. Obniżenie kosztów leczenia jest ważne dla budżetu państwa i całej gospodarki, bo to przecież także brak zwolnień czy ich znaczne skrócenie.

Prof. Car sugeruje, że – tak jak to się dzieje w Kanadzie – lekarze w Polsce powinni informować palących o tym, iż istnieje alternatywa dla papierosów o mniejszym ryzyku zdrowotnym.