Niższe ceny na długi sierpniowy weekend

Średnia cena za osobę za noc dla całego kraju według rezerwacji dokonanych na długi weekend sierpniowy wynosi nieco ponad 101 zł i jest niższa niż dotychczasowa średnia dla sezonu (114 zł), co oznacza, że turyści wybierają spośród tańszych ofert. Ale i właściciele obiektów noclegowych także zrewidowali politykę cenową.

Reklama

– Musimy zacisnąć zęby i przetrwać – mówi Leszek Mięczkowski, prezes Grupy Dobry Hotel, która zarządza 20 hotelami w Polsce. – W miastach, zwłaszcza w Krakowie, Zakopanem czy Trójmieście, sytuacja nie jest najgorsza. Ale już np. w Jastarni w Domu Zdrojowym goście w tym roku nie dopisali – przyznaje. W ostatniej chwili wypełnił się należący do tej grupy Hotel na Ptasiej Wyspie w Mikołajkach.

W sieci ofert wyjazdowych jest pod dostatkiem. Travelista zachęca spadającymi cenami, przynajmniej o 30 proc., ale zdarzają się i oferty niższe o 60 proc. W Darłówku w jednym z najlepszych hoteli za dwie osoby dorosłe i nawet troje dzieci w pokoju ze śniadaniem zapłacimy w ten weekend po 399 zł za noc, a nie 570, jak było jeszcze w ostatni poniedziałek. W 5-gwiazdkowym Radissonie w Ostródzie ceny pokoju dwuosobowego spadły o połowę z 878 zł. W Bel Mare w Międzyzdrojach cena zjechała z 654 na 359 zł. W Molo Parku w Mielnie za pokój 2-osobowy zapłacimy już nie 262, ale 149 złotych. W tej ofercie wyżywienia nie ma, ale można wybrać jedną z dwóch opcji – śniadania bądź śniadania i obiadokolacje.

– Krótkie wyjazdy na przedłużone weekendy to najwyraźniejszy trend tego sezonu – mówi Tomasz Zaniewski, wiceprezes serwisu Nocowanie.pl. Jego zdaniem jednak ogólna liczba rezerwacji na długi weekend z pewnością nie usatysfakcjonuje rodzimej branży. Spadki względem zeszłego roku nadal utrzymują się na poziomie około 40 proc. Dla planujących wyjazd to sygnał, że nie będą musieli tracić czasu w wielogodzinnych kolejkach do nadmorskich atrakcji.