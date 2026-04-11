Narodowy Bank Polski opublikował w sobotę, 11 kwietnia, po południu krótki komunikat dotyczący aktualnej wyceny posiadanych w skarbcu zasobów złota.

„W związku z nową falą dezinformacji Narodowy Bank Polski informuje, że w czwartek (9 kwietnia) niezrealizowany zysk na rezerwach złota w zasobach NBP wynosił 169 mld zł” – czytamy we wpisie banku centralnego, zamieszczonym na platformie X. Do postu załączono zdjęcie ze skarbca.

Komunikat NBP jest zapewne reakcją na krytyczne komentarze, które wylały się po czwartkowej konferencji prezesa Adama Glapińskiego. Szef banku centralnego podał, że podczas kwietniowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej przyjęła roczne sprawozdanie finansowe z działalności NBP za 2025 r. Strata banku centralnego w minionym roku wyniosła –35,7 mld zł. Ujemny wynik oznacza, że NBP nie przekaże w 2026 r. do budżetu państwa żadnej wpłaty.

Adam Glapiński poinformował również w trakcie konferencji, że NBP posiada już 580 ton złota w zasobach rezerwowych, co oznacza wzrost o 30 ton w stosunku do końca 2025 r. Celem banku jest zwiększenie rezerw do 700 ton.

Komunikat o niezrealizowanym zysku na rezerwach złota jest ściśle związany z proponowaną przez Adama Glapińskiego w parze z prezydentem Karolem Nawrockim odpowiedzią na unijny program SAFE. Zgodnie z projektem ustawy, zaprezentowanej przez Kancelarię Prezydenta i NBP w Banku Gospodarstwa Krajowego miałby powstać Polski Fundusz Inwestycji Obronnych zasilany zyskami NBP. W ostatnich latach bank centralny notował wprawdzie straty, ale miałoby się to zmienić za sprawą pozyskania niezrealizowanych dotąd zysków z posiadania złota. Projekt „SAFE zero proc.” nie wzbudził jednak zainteresowania rządu Donalda Tuska.

– Widać, że nie szykuje się polityczne porozumienie w kwestii wykorzystania niezrealizowanej nadwyżki wartości złota wynikającej ze zmian cen. Kontynuujemy skup złota, nie mogliśmy też przegapić okazji, jaką był spadek jego ceny – zaznaczył Adam Glapiński podczas czwartkowej konferencji.