– Przygotowujemy wszystkie niezbędne pozwy, w tym pozew przeciwko państwu węgierskiemu – zapowiedział Ołeksij Didkowski, wspólnik zarządzający kancelarii prawnej Asters, podczas wtorkowej konferencji prasowej dotyczącej zatrzymania siedmiu współpracowników Oszczadbanku na Węgrzech.

Czytaj więcej Banki Ukraiński system bankowy radzi sobie zaskakująco dobrze Ukraińska gospodarka nadspodziewanie dobrze daje sobie radę w warunkach wojennych. Jednym z powodów jest sytuacja na rynku bankowym i powolna prywa...

– Kto zostanie pozwany? Przede wszystkim organy, które przeprowadziły kwestionowane działania. To bardzo szeroki zakres, obejmujący państwo węgierskie – mówił adwokat, cytowany przez agencję Unian.

Węgrzy usunęli sprzęt rejestrujący z ukraińskich pojazdów z gotówką

Didkowski zauważa, że strona węgierska dopuściła się bezprecedensowych działań, do których doszło bez żadnego wyjaśnienia. – Na wszystkie zapytania strony ukraińskiej nie przedstawiono żadnych wyjaśnień ani dokumentów. Pieniądze i złoto nie zostały zwrócone. Bank domaga się ich zwrotu i zażąda odszkodowania za dodatkowe szkody.

Ukraina jest zmuszona do poszukiwania niestandardowych rozwiązań, biorąc pod uwagę specyfikę sprawy. – Sytuacja jest bezprecedensowa – państwo dopuściło się takich działań. Dlatego niektóre rozwiązania (prawne – red.) będą nowatorskie, wręcz przełomowe – będziemy nad nimi pracować po raz pierwszy – dodał Didkowski.