Jakie dywidendy wypłaci Alior Bank

Prezes Żabski podkreślał równie bezpieczną pozycję kapitałowa banku oraz znaczący spadek kosztów ryzyka. Jedną z pięt achillesowych Aliora jest wysoki wskaźnik kredytów niepracujących NPL , ale w minionym roku udało się go obniżyć do 6,81 proc. (o 1,77 pkt. proc. rok do roku).

- Wysoka nadwyżka kapitałowa oraz solidne wyniki finansowe pozwalają nam myśleć o dalszym rozwoju i, mamy nadzieję, podzieleniu się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami – zaznaczył też prezes Żabski. Dodał, że na dziś Alior Bank spełnia wymogi KNF do wypłaty 50 proc. dywidendy z zysku za 2024 r. i taka wypłata jest intencją zarządu.

Jeśli KNF się na to zgodzi, do akcjonariuszy trafić może ponad 1,2 mld zł. I byłaby to druga w historii banku wypłata dywidendy (po raz pierwszy nastąpiło to z zysku za 2023 r.)

Na otwarciu środowej sesji giełdowej, akcje Aliora zyskiwały ponad 4 proc., a ok. godz. 10, nawet ponad 5 proc. Trudno jednak powiedzieć, czy to efekt „zachwytu” opublikowanymi wynikami finansowymi, czy raczej odreagowanie po spadkach dzień wcześniej. We wtorek notowania Aliora, jak również innych banków mocno spadały, wraz ze słabością całej polskiej giełdy.