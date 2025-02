ING BSK: 75 proc. zysku trafi na dywidendy

W minionym roku kontynuowaliśmy długoletnią strategię wzrostu liczby oraz transakcyjności klientów. Zanotowaliśmy przyrost podstawowych wartości bilansowych – depozytów i kredytów – komentował Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu ING Banku Śląskiego, cytowany w komunikacie.

Ile zysku na dywidendę w ING BSK

Najważniejsze wyniki biznesowe i finansowe Grupy ING Banku Śląskiego w 2024 roku, w porównaniu do 2023 roku, to wzrost liczby klientów bankowości detalicznej do 4,57 mln (o 113 tys.), wzrost liczby klientów bankowości korporacyjnej do 572,4 tys. (13,5 tys.), wzrost wartości kredytów o 6 proc. do 167,4 mld zł, a depozytów – o 8 proc., do 218 mld zł.

Najważniejsze wyniki finansowe w 2024 r. to zysk netto na poziomie 4,37 mld zł, co oznacza spadek rok do roku o 2 proc. Prezes Bartkiewicz wyjaśniał ten spadek przedłużającym się okresem niższej aktywności gospodarczej i kłopotami niektórych klientów biznesowych, co spowodowało konieczność podwyższenia tworzonych przez bank rezerw.

Jednocześnie prezes podał, że zarząd banku zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 75 proc. zysku netto za 2024 r. Do akcjonariuszy może więc trafić ok. 3,27 mld zł, choć wcześniej musi się na to zgodzić KNF.