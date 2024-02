Władze ING Banku Śląskiego zapowiadają sowite dywidendy

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w IV kwartale 2023 r. wyniósł 1 271 mln zł - wynika ze wstępnych nieaudytowanych danych. Wynik okazał się o 27 proc. lepszy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się średnio 999 mln zł.

W całym 2023 r. zysk netto grupy wzrósł o 159 proc., do 4,44 mld zł.

Przyczyny niespodzianki

Dużo lepszy od przewidywań wynik kwartalny to przede wszystkim efekt pozytywnej niespodzianki dotyczącej wysokości rezerw kredytowych. Wyniosły one w IV kw. 2023 r. 71,5 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się ok. 170 mln zł.

W pozostałych segmentach wyniki ING BSK już niż zaskoczyły tak mocno. Wynik odsetkowy w IV kw. kwartale wyniósł 2166 mln zł, o ok. 50 mln zł więcej od oczekiwań (wzrósł o 20 proc. rok do roku i o 4 proc. kwartał do kwartału).