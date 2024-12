Były prezes państwowego banku chińskiego idzie do więzienia

Tang Shuangning, który zajmował wcześniej również wysokie stanowiska w People’s Bank of China i China Banking Regulatory Commission, został aresztowany w styczniu, w ramach akcji zatrzymywania wysokich rangą urzędników oskarżonych o przestępstwa finansowe.

Sąd w mieście Tangshan, około 160 km na wschód od Pekinu, uznał go za winnego wykorzystania swojej pozycji w państwowym banku do „poszukiwania wygody dla innych” w postaci miejsc pracy i pożyczek w zamian za nielegalne płatności. Sąd stwierdził, że przyjął on korzyści majątkowe o łącznej wartości ponad 11 milionów juanów, czyli około 1,5 miliona dolarów. Tang, który przeszedł na emeryturę w 2017 roku, został wydalony z rządzącej Partii Komunistycznej w styczniu.

Tang został również ukarany grzywną w wysokości 1,3 miliona juanów (około 181 000 dolarów), a pieniądze, które przywłaszczył, i jego nielegalne zyski mają zostać zwrócone ofiarom lub przekazane skarbowi państwa. W zamian za to, że Tang poddał się policji i współpracował podczas postępowania, sąd przyznał mu łagodniejszy wyrok.

Jego następca w Everbright, Li Xiaopeng, był również podejrzany o korupcję, wydalony z partii i usunięty z urzędu publicznego.