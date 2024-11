Ile kredytów sprzedaje PKO BP

Łącznie portfel kredytów dla klientów wzrósł w PKO BP o 9,4 proc. rok do rok, do 285 mld zł. Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych w III kwartale wyniosła 5,7 mld zł, rosnąc 30 proc. rok do roku i o 20 proc. kwartał do kwartału. Sprzedaż kredytów gotówkowych wyniosła natomiast 6,6 mld zł, rosnąc odpowiednio o 39 proc. i 16 proc. Bank podał też, że pod koniec września udostępnił pierwszy etap całkowicie zdalnego procesu hipotecznego.

Depozyty klientów wzrosły o 14 proc. rok do roku, do 579 mld zł.