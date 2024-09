PZU pozbędzie się jednego banku? MAP naciska

– Zgadzam się, że patrząc z punktu biznesowego, można z dwoma bankami w grupie PZU coś zrobić, i mogłoby to przynieść finansowe korzyści – mówi z kolei Michał Sobolewski, analityk DM BOŚ. – A najprostszy pomysł to połączenie Pekao i Aliora w jeden większy podmiot – ocenia. Po fuzji czy też przejęciu można by spodziewać się powstania banku, który miałby pewną drugą pozycję na rynku w Polsce (po PKO BP). Obecnie tę pozycję zajmuje zwykle Pekao, ale w niektórych segmentach wyprzedza go Santander Bank Polska. Łączne aktywa PKO BP na koniec II kw. 2024 r. to 517 mld zł, Pekao – 316 mld zł, a Aliora – 90 mld zł.

Zdaniem Sobolewskiego przy połączeniu Pekao i Aliora może uzyskać realne efekty synergii czy to przychodowych, czy kosztowych. – Z drugiej strony, gdyby z rynku zniknął jeden duży bank, byłoby to prawdopodobnie z pewną stratą dla konsumentów, którzy mieliby mniejszy wybór dostawców usług bankowych. I zapewne wyzwaniem byłoby przekonanie do takiej transakcji akcjonariuszy mniejszościowych – dodaje analityk.

PZU, czy szerzej Skarb Państwa, nie jest większościowym udziałowcem ani w Pekao, ani w Aliorze. W tym pierwszym ma 20 proc. akcji, a razem z PFR-em – 32,8 proc., w tym drugim – 31,9 proc.

W końcu można też oczywiście mówić o scenariuszu sprzedaży przynajmniej jednego z banków, najpewniej Aliora. – Jednak można tu też znaleźć argumenty na nie – zaznacza jeden z naszych rozmówców. – Przede wszystkim nie po to dokonano repolonizacji polskiego sektora bankowego, by teraz ponownie wyprzedawać „srebra narodowe”. To byłby polityczny błąd – podkreśla. Nabywcą musiałby więc być kapitał polski. Tyle że na krajowym podwórku tak dużego prywatnego kapitału brakuje. Jeśli już, odpowiednimi zasobami dysponują może spółki państwowe, takie jak… PKO BP. – Tylko jaki byłby sens przekładania Aliora z jednej kieszeni Skarbu Państwa do drugiej? – pyta nasz rozmówca.