W II kw. 2024 r. Alior Bank wypracował zysk netto na poziomie 586 mln zł. To o ok. 10 proc. więcej od oczekiwań rynkowych i o 16 proc. więcej niż rok wcześniej. Bank zaznacza, że bez kosztów wakacji kredytowych, zarobek w II kwartale wyniósłby rekordowe ok. 656 mln zł.

Jakie sukcesy Alior Banku w II kwartale

– W ubiegłym kwartale utrzymaliśmy silną pozycję rynkową z zyskiem sięgającym niemal 0,6 mld zł – mówił podczas konferencji prasowej Artur Chołody, członek Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia czynności wiceprezesa zarządu banku kierującego pracami zarządu.

– Względem II kwartału 2023 r. możemy się również pochwalić 6-proc. wzrostem liczby klientów indywidualnych, których jest już około 4,4 mln. Ostatnie miesiące obfitowały w wydarzenia kluczowe dla naszego rozwoju. W maju po raz pierwszy Alior Bank podzielił się zyskiem z inwestorami, wypłacając dywidendę za 2023 rok na kwotę 577 mln zł. Dodatkowo agencja ratingowa S&P przyznała Alior Bankowi ocenę BB+ z perspektywą pozytywną. Jest to przede wszystkim zasługa ponad 4,6 miliona klientów, którzy nam zaufali, a także pracowników oraz akcjonariuszy – wyliczał Chołody.

Wynik odsetkowy w II kw. 2024 r. zwiększył się o 7 proc. rok do roku i wyniósł 1,24 mld zł (nieco więcej od oczekiwań analityków), natomiast wynik prowizyjny spadł o 2 proc., osiągając 211 mln zł (trochę poniżej od oczekiwań analityków).