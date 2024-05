Wakacje kredytowe będą przedłużone. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę

Jak podała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. To przepisy, które m.in. przedłużają tzw. wakacje kredytowe na 2024 r., choć w zmodyfikowanej formie.

Czytaj więcej Planowanie Wydatków Wakacje kredytowe ruszyć mają od czerwca Mimo sprzeciwu środowiska bankowego posłowie chcą przedłużenia urlopu od rat na 2024 r. Choć nie dla wszystkich.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych

Ustawa przewiduje, że posiadacze kredytów mieszkaniowych będą mogli wnioskować o zwieszanie czterech rat kredytu w tym roku – w wymiarze dwóch miesięcy od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. oraz w wymiarze dwóch miesięcy od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Jednocześnie, w odróżnieniu od 2022 i 2023 r., w tym roku obowiązywać mają pewne nowe kryteria. Zgodnie z nimi, wakacje kredytowe będą przysługiwały konsumentowi, którego kredyt jest nie większy niż 1,2 mln zł, a miesięczna rata pochłania co najmniej 30 proc. miesięcznego dochodu (tj. wskaźnik rata do dochodu przekracza 30 proc.). Kryterium dochodu nie obejmuje kredytobiorcy, który na dzień złożenia wniosku ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.