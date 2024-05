Zysk ING Banku Śląskiego jednak poniżej miliarda złotych

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w I kwartale 2024 roku wyniósł 993,3 mln zł – podał bank w poniedziałkowym raporcie. To o 9 proc. więcej niż rok wcześniej i o 22 proc. mniej niż kwartał wcześniej.

Zysk okazał się poniżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się o ok. 100 mln zł więcej, czyli średnio 1099,4 mln zł.

Wyższe rezerwy na straty kredytowe ING Banku Śląskiego

Gorszy od oczekiwań zysk ING BSK to przede wszystkim efekt wyższych rezerw. Odpisy na ryzyko kredytowe wyniosły 196 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się ich na poziomie ok. 119 mln zł – wynika z konsensusu przygotowanego przez PAP. Władze banku tłumaczą, że na zwiększenie rezerw wpłynęło wprowadzenie na koniec I kwartału 2024 roku korekty zarządczej, w związku z tym odpisy na straty kredytowe dla portfela klientów detalicznych wzrosły o 64,4 mln zł, a dla klientów korporacyjnych - o 88 mln zł.

Z kolei Wyniki banku na działalności operacyjnej okazały się bardzo dobre i mniej więcej zgodne z oczekiwaniami analityków. Wynik odsetkowy w I kw. wyniósł 2,16 mld zł. To tyle co kwartał wcześniej i o 16 proc. więcej niż rok temu. Kwartalna marża odsetkowa spadła do 3,54 proc. z 3,7 proc. z IV kwartale 2023 roku.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 576 mln zł, wzrósł o 3 proc. kwartał do kwartału i 10 proc. rok do roku.