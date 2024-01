1. Nowa propozycja dla klientów — 7,1% na koncie oszczędnościowym

Klienci, którzy otworzą CitiKonto, będą mogli skorzystać przez 4 miesiące z promocyjnego oprocentowania 7,1% na koncie oszczędnościowym do kwoty 50 000 złotych.

Oferta „Oszczędzaj z nowym Kontem” potrwa do 13.02.2024. Promocyjna oferta jest dostępna dla 1500 nowych klientów banku. Posiadacz CitiKonta nie ponosi kosztów jego prowadzenia i nie płaci za:

- obsługę karty debetowej z funkcją wielowalutową - wypłaty z bankomatów własnych Citi Handlowy - pierwsze cztery w miesiącu wypłaty z bankomatów innych sieci

- trzy przelewy Express Elixir w każdym miesiącu. Klienci mogą także skorzystać z kont walutowych dostępnych w 13 walutach, atrakcyjnych kursów wymiany walut porównywalnych do kantorów internetowych oraz oferty zniżek i rabatów w programie CitiSpecials.

Aby skorzystać z promocyjnego oprocentowania na koncie oszczędnościowym, należy: - zasilać CitiKonto osobiste kwotą min. 2000 zł miesięcznie oraz dokonać minimum 1 transakcji bezgotówkowej kartą do konta (na kwotę min. 100 zł) w miesiącach luty, marzec, kwiecień, maj, - otworzyć konto oszczędnościowe nie później niż do końca lutego 2024r. Promocyjne oprocentowanie będzie przyznane za każdy miesiąc w którym zostaną spełnione powyższe warunki. Wniosek można wypełnić samodzielnie online lub zostawić swoje dane kontaktowe, aby skorzystać z pomocy doradcy Citi Handlowy. Więcej informacji o ofercie na stronie banku.

2. Ulokuj więcej: 6% na lokacie i 5% na Koncie SuperOszczędnościowym

Klienci Citi Handlowy mogą skorzystać również z dwóch innych atrakcyjnie oprocentowanych ofert: lokaty na 6% do 20 000 zł przez 3 miesiące oraz z oferty konta super oszczędnościowego oprocentowanego na 5% do 20 000 zł. W sumie w banku można więc ulokować nawet 90 000 zł z dobrym oprocentowaniem. Więcej informacji ​na stronie banku.

3. Lokata Powitalna 6,5% z kontem Citigold i Citigold Private Client

Klienci, którzy szukają produktu oszczędnościowego na jeszcze wyższą kwotę, mogą do 23 stycznia skorzystać z 6-miesięcznej Lokaty Powitalnej z oprocentowaniem 6,5% w skali roku do 200 tys. zł z kontem Citigold lub do 2 mln zł z kontem Citigold Private Client. Oferta „30 lat bankowości prywatnej w Polsce. Konto z Lokatą 6,5% - Edycja I” jest dostępna dla 500 pierwszych klientów, którzy do 23.01.2024 r. na podstawie umowy z bankiem otworzą konto osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client i spełnią warunki opisane w regulaminie oferty.

Oferta skierowana jest do nowych klientów, którzy najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta, uzyskają na rachunkach oferowanych przez bank saldo dzienne środków na poziomie co najmniej 450 000 zł dla konta Citigold lub 4 200 000 zł dla konta Citigold Private Client.

Z oferty „30 lat bankowości prywatnej w Polsce. Konto z Lokatą 6,5% - Edycja I” można skorzystać wyłącznie w oddziale banku typu Citigold lub telefonicznie (dotyczy to klientów, którzy wcześniej zawarli z bankiem Umowę Produktów Depozytowych).

Szczegółowe warunki oferty są zawarte w regulaminie dostępnym na stronie banku.

