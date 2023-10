Minus mBanku większy od oczekiwań. Ciążą kredyty walutowe

Portfel kredytów brutto po III kwartałach wynosił 121 mld zł, czyli spadł o 5,6 proc. rdr, a depozyty klientów wzrosły w tym okresie o 8,7 proc. do 185 mld zł.

Sprzedaż nowych kredytów hipotecznych w III kwartale to 786 mln zł, co oznacza spadek o 20 proc. rok do roku i o 32 proc. kwartał do kwartału. Bank przystąpił do programu „bezpieczny kredyt 2 proc." w połowie września 2023 r., a do tego czasu klienci złożyli nawet 2,3 tys. wniosków.

Prezes Stypułkowski podkreśla, że bank jest bardziej powściągliwy i ostrożny w udzielaniu nowych kredytów hipotecznych ze względu na różnego rodzaju ryzyka prawna, ale jest aktywny jeśli chodzi o „kredyt 2 proc.”.