Brytyjscy bankierzy znów z bonusami bez limitu

Brytyjczyków przegłosowano w Unii w 2014 r., gry wprowadzono limity premii w bankach, aby zapobiec zachowaniu szefów, które doprowadziło do globalnego kryzysu finansowego w 2008 r., co zmusiło rządy do korzystania z pieniędzy podatników do ratowania banków od bankructwa.

Po rozstaniu się z Unią brytyjski bank centralny i urząd nadzoru finansowego (Financial Conduct Authority) zaproponowały publiczną konsultację w sprawie zniesienia tego ograniczenia, a teraz potwierdziły ostateczną decyzję. Obie instytucje mają obowiązek pomagać w utrzymaniu konkurencyjności Londynu jako światowego ośrodka finansowego, który rywalizuje z Nowym Jorkiem, gdzie nadal obowiązują limity bonusów.

We wspólnym komunikacie stwierdziły, że zmiana przepisów zacznie obowiązywać od 31 października, wcześniej od proponowanej początkowej daty 2024 roku. Szefowie banków będą mieć więcej czasu na przygotowanie się.

„Popieramy zniesienie limitu premii, co zapewni konkurencyjność sektorowi usług finansowych na świecie i uczyni z Wielkiej Brytanii bardziej atrakcyjne miejsce pracy dla międzynarodowych specjalistów” - stwierdziła organizacja brytyjskich banków UK Finance. Decyzję skrytykowały z kolei związki zawodowe i przeciwnicy, którzy uznali tę decyzję za nieodpowiednią w czasie, gdy wiele gospodarstw domowych walczy z kryzysem kosztów utrzymania. Konfederacja związkowa TUC uznała decyzję za „nieprzyzwoitą. Gdy miliony ludzi w całym kraju walczą, by związać koniec z końcem jest to obraza dla ludzi pracy” - stwierdził sekretarz generalny TUC, Paul Nowak. Positive Money prowadząca kampanię na rzecz uczciwego systemu finansów uznała tę politykę za ryzykowną, bo promuje banki od dobrobytu ludzi.

Zmianę przepisów wprowadzono chyba za późno, aby banki mogły dostosować swe systemy do wypłaty rocznych premii na początku 2024 r. - stwierdził Reuter. Premie nie migom rosnąć dla osób mających wysokie wynagrodzenie zasadnicze, bo banki starają się unikać zarzutów, że zwiększają presję inflacyjną. Osoba z banku ponadnarodowego stwierdziła, że za wcześnie na ocenę, jak wypadnie tegoroczna wypłata premii, ale zmiana warunków finansowych może przyciągnąć do pracy utalentowanych ludzi z z USA i z Azji. Firmy będą mieć pełną elastyczność co do pory i warunków zmiany struktury wynagrodzenia.