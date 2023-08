Banki wyciskają z klientów ostatnie soki?

– Nie doszło do walki między bankami o depozyty klientów, a więc koszty finansowania nie wzrosły nadmiernie – wyjaśnia Stolarski. – Od czasu pandemii sektor charakteryzuje się dużą nadpłynnością, więc nie jest zmuszony przyciągać oszczędności Polaków jakąś niezwykle atrakcyjną ofertą – uważa też Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities Polska.

Jednocześnie eksperci podkreślają, że znakomite wyniki banków nie są okupione „drenowaniem” kieszeni klientów. – Weźmy pod uwagę oprocentowanie depozytów. Z punktu widzenia klientów zapewne lepiej by było, gdyby na lokacie można było uzyskać 10 proc., tak jak to było przez chwilę. Ale tak naprawdę bankowa oferta to efekt gry rynkowej. Skoro WIBOR zaczął spadać kilka miesięcy temu, a klienci akceptują mniej atrakcyjne oprocentowanie, to trudno by banki prowadziły inną politykę – zaznacza Jańczak.

Marta Czajkowska-Bałdyga, analityczka IPOPEMA Securities SA dodaje również, że wskaźnika marży odsetkowej netto nie należy mylić z marżą kredytową płaconą przez kredytodawców (nie ma też nic wspólnego z innymi opłatami i prowizjami). Ta jest zwykle stała, a koszt pożyczania z punktu widzenia klientów zmienia się w rytm zmian stóp procentowych. Poza tym, jak zaznacza Bałdyga, pulę przychodów odsetkowych zasilają też obecnie lepsze marże uzyskiwane na instrumentach dłużnych.

Z drugiej strony można by postawić tezę, że w tak sprzyjających warunkach do zarabiania, banki mogłyby same z siebie wyjść do klientów z lepszą propozycją, np. w zakresie oszczędzania czy kosztów kredytów. – Ale ten problem rozwiązał rząd i ustawodawca, dając Polakom powszechne wakacje kredytowe albo wywierając słowną presją na państwowe banki, by podnosiły oprocentowanie depozytów – ironizuje jeden z komentatorów. – Jeśli dodamy do tego koszty rozwiązania problemu frankowego, które też ponoszą banki i inne obciążania regulacyjne, trudno się dziwić, że sektor chce nadrobić w pewien sposób „straty” z lat poprzednich i przygotować się na gorsze czas.

Tym bardziej że wkrótce to bankowe eldorado się skończy, gdy stopy procentowe NBP zaczną spadać.