Hezbollah ma nowego przywódcę. Poprzedni kandydat do tej funkcji zginął w ataku Izraela

Obecnie Kassem ma przebywać w Teheranie, po tym jak opuścił Liban na pokładzie samolotu irańskiego ministra spraw zagranicznych.



Wcześniejszy pretendent do stanowiska przywódcy Hezbollahu zginął w izraelskich atakach – był to Haszim Safi ad-Din, który zginął w nalocie na przedmieścia Bejrutu z początku października.

Izrael niszczy infrastrukturę Hezbollahu na południu Libanu, bombarduje Bejrut

Izrael od 1 października prowadzi operację lądową w Libanie wymierzoną w infrastrukturę Hezbollahu na południu kraju. Działaniom lądowym towarzyszą intensywne naloty na Bejrut, zwłaszcza jego południowe przedmieścia, które są bastionem Hezbollahu.



Hezbollah jest bliskim sojusznikiem Iranu i Hamasu – od 8 października 2023 roku, czyli od ataku Hamasu na Izrael, Hezbollah prowadzi ostrzał izraelskiego pogranicza, co zmusiło kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców tych terenów do opuszczenia swoich domów. W sierpniu Izrael rozszerzył cele wojny w Strefie Gazy o doprowadzenie do sytuacji, w której mieszkańcy Izraela będą mogli wrócić na pogranicze z Libanem.



W ostatnich miesiącach Izrael wyeliminował nie tylko przywódcę Hezbollahu, a także wielu wysokich rangą działaczy tej organizacji, ale też kierownictwo Hamasu – w zamachu w Teheranie zginął polityczny przywódca tej organizacji, Isma'il Hanijja, a na terenie Strefy Gazy zginął niedawno architekt ataku na Izrael z 7 października, Jahja Sinwar.