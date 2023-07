– Pamiętajcie o tym ryżym. Pamiętajcie. On jest największym zagrożeniem dla Polski – tak zakończył swoje wystąpienie prezes podczas pikniku odbywającego się pod hasłem „Z miłości do Polski”. Kaczyński wskazał Polakom wroga. Szybko dołączył do niego premier czy minister aktywów państwowych Jacek Sasin, a nawet minister klimatu Anna Moskwa, oskarżając Tuska i jego „cuchnące rządy” za pożar chemikaliów w Zielonej Górze.

Od prawie ośmiu lat rządzi PiS, a za każdą porażkę władzy obwiniany jest lider największej partii opozycyjnej. Brzmi to irracjonalnie, ale dla części wyborców wcale takie być nie musi. Większość Polaków, tym bardziej w wakacje, nie interesuje się polityką. Wydarzenia odczytują hasłowo. Kampania PiS ogniskuje się na ciągłych oskarżeniach Tuska, bo łatwiej mówić o personaliach niż realnych problemach do załatwienia. Powtarzając oskarżenia wobec szefa PO, można wywrzeć wrażenie, że on ciągle rządzi, że jest odpowiedzialny za to, co się w Polsce dzieje, lub choćby unurzać go w swoich winach. Takie odwracanie uwagi i rozkładanie win bywa skuteczne. A co po nich?

Krótkoterminowo PiS może osiągnąć sukces, narzucając ton debacie w czasie wakacji, ale długoterminowo niszczy tkankę społeczną, przesuwa granicę sporu politycznego do rynsztoka i próbuje niszczyć przeciwników.

I jedno jest pewne, po słowach Kaczyńskiego o „ryżym wrogu narodu” PiS nie reprezentuje uśmiechniętej i otwartej części społeczeństwa. Nawet jeśli prezes włoży czapeczkę na pikniku, który nazwie „Z miłości do Polski”, będzie się uśmiechał i otaczał dziećmi, to gdy otwiera usta, sieje wiatr. Burzę zbierzemy my wszyscy.