203 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia stawek opłat za czynności związane z wyznaczaniem stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, przedłużaniem okresu ich obowiązywania i ich ponownym wyznaczaniem obowiązujących w 2026 r.
202 Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2026 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r.
201 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Organizowanie imprez turystyki rowerowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Najpierw najwięksi, ale niebawem też mniejsi przedsiębiorcy muszą nauczyć się korzystać z Krajowego Systemu e-Fa...
Podatnicy mają problemy z logowaniem się do KSeF przez Profil Zaufany. Ministerstwo Finansów chce przyspieszyć p...
Polscy biskupi chcą zachowania w kodeksie karnym kary pozbawienia wolności za obrazę uczuć religijnych. Proponow...
Emerytury i renty wzrosną od 1 marca 2026 roku o 5,3 proc. Rządzący prognozowali niższy wskaźnik waloryzacji.
