Monitor Polski z 26 stycznia 2026 r. (poz. 116-130)

Publikacja: 26.01.2026 21:39

130 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2025 r. nr rej. 738/2025 o nadaniu orderu  

129 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2025 r. nr rej. 733/2025 o nadaniu odznaczenia  

128 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2025 r. nr rej. 720/2025 o nadaniu odznaczeń  

127 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2025 r. nr rej. 719/2025 o nadaniu odznaczeń  

126 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2025 r. nr rej. 709/2025 o nadaniu odznaczenia 

125 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2025 r. nr rej. 702/2025 o nadaniu orderu  

124 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2025 r. nr rej. 680/2025 o nadaniu odznaczeń  

123 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2025 r. nr rej. 679/2025 o nadaniu odznaczeń 

122 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2025 r. nr rej. 634/2025 o nadaniu odznaczenia  

121 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2025 r. nr rej. 618/2025 o nadaniu odznaczeń  

120 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie średniego udziału energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w całości zużytej energii elektrycznej brutto w roku 2026  

119 Uchwała nr 33 Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowego budynku na potrzeby udzielania świadczeń psychiatrycznych udzielanych przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie”  

118 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2025 r.  

117 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2025 r.  

116 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2025 r.

