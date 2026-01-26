Monitor Polski z 26 stycznia 2026 r. (poz. 116-130)

Aktualizacja: 26.01.2026 22:12 Publikacja: 26.01.2026 21:39
130 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2025 r. nr rej. 738/2025 o nadaniu orderu
129 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2025 r. nr rej. 733/2025 o nadaniu odznaczenia
128 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2025 r. nr rej. 720/2025 o nadaniu odznaczeń
127 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2025 r. nr rej. 719/2025 o nadaniu odznaczeń
126 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2025 r. nr rej. 709/2025 o nadaniu odznaczenia
125 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2025 r. nr rej. 702/2025 o nadaniu orderu
124 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2025 r. nr rej. 680/2025 o nadaniu odznaczeń
123 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2025 r. nr rej. 679/2025 o nadaniu odznaczeń
122 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2025 r. nr rej. 634/2025 o nadaniu odznaczenia
121 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2025 r. nr rej. 618/2025 o nadaniu odznaczeń
120 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie średniego udziału energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w całości zużytej energii elektrycznej brutto w roku 2026
119 Uchwała nr 33 Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowego budynku na potrzeby udzielania świadczeń psychiatrycznych udzielanych przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie”
118 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2025 r.
117 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2025 r.
116 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2025 r.
